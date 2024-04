Apela a um cessar-fogo imediato numa carta conjunta com Sisi e o Rei da Jordânia – Corriere.it

Do nosso correspondente

Paris – Presidente Francês Emmanuel Macronpresidente egípcio Abdel Sisi E o rei da Jordânia Abdullá II Eles exigem um cessar-fogo imediato de Israel e exigem que o Hamas liberte todos os reféns em GazaEntão ele advertiu Israel contra isso “Sérias consequências” do ataque a Rafah. “A guerra em Gaza e o sofrimento humano catastrófico que está a causar devem parar imediatamente”, dizia a carta.Uma carta assinada pelos três chefes de estado Publicado em quatro jornais da França (o mundo), Estado unido (Washington Post), Jordânia (A opinião(e Egito)Pirâmides).

Negociadores dos Estados Unidos, Egito, Catar, Israel e Hamas se reuniram Domingo no Cairo para mais uma tentativa de chegar a uma trégua que inclua a libertação dos reféns. Espera-se que haja progressos significativos nas conversações, mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou na segunda-feira que já foi marcada uma data para um ataque a Rafah, no sul da Faixa de Gaza, apesar da oposição dos Estados Unidos e de outros aliados ocidentais. incluindo a França. No artigo, Macron, Sisi e Abdullah também apelam a “um aumento maciço no fornecimento e distribuição de ajuda humanitária”. Em Gaza porque “para os palestinianos, a fome já não é apenas uma ameaça; está realmente a acontecer”. Então os três líderes voltam para Apoie a solução de dois estados Resolver o conflito israelo-palestiniano de uma vez por todas, embora o governo israelita tenha ignorado abertamente este resultado. “A paz no Médio Oriente não pode resultar do terrorismo, da violência ou da guerra. Ela surgirá de… A solução de dois estados», lemos no texto que Ele então insta Israel a pôr fim às “atividades coloniais” e ao “confisco de terras”. E “prevenir a violência dos colonos”. READ Técnicos sírios em Moscou, se preparando para o massacre

Por que Macron decidiu escrever uma carta ao Egito e à Jordânia? Parece que os líderes da França, Jordânia e Egipto optaram por publicar uma mensagem conjunta para explicar a sua posição sobre o conflito em Gaza, por um lado É uma espécie de reconhecimento da impotência dos canais diplomáticos tradicionaisPor outro lado, responde ao desejo de abordar a opinião pública privada. Ao escolher uma posição comum com o Egipto e a Jordânia, os dois países árabes que foram os primeiros a fazer a paz com Israel, Macron parece querer claramente participar por razões relacionadas com o mundo árabe-islâmico que é próximo do Ocidente e oposto à rejeição . Frente (formada pelo Irã, Síria e seus aliados Hezbollah e Houthis). Ao mesmo tempo, está agora a distanciar-se clara e claramente do governo de Israel.

A “ruptura” com a Alemanha O facto de Macron ter assinado um texto com a Jordânia e o Egipto e não com outros países da UE é eloquente e mostra quão importante isto é. Existem profundas divisões dentro da União Europeia, especialmente entre a França e a Alemanha. A situação em Gaza parece ser mais uma oportunidade para desentendimentos entre Paris e Berlim, e mais uma razão para as dificuldades enfrentadas pelo “motor franco-alemão” da Europa, que há meses sofre uma crise. Enquanto Macron dá mais um passo para se distanciar de Israel e dos massacres em curso em Gaza, esta terça-feira terá lugar Alemanha Ele deve se defender perante o Tribunal Internacional de Justiça de Haia contra as acusações contra ele “Promover o genocídio em Gaza através do fornecimento de armas a Israel.”. A Nicarágua levou o caso contra a Alemanha ao Tribunal de Haia. Nas audiências iniciadas na segunda-feira, a Nicarágua disse que a Alemanha estava a facilitar “o genocídio contra os palestinianos em Gaza, fornecendo ajuda militar e financeira a Israel” e apelou a medidas de emergência que pressionariam o governo alemão a parar o seu apoio de guerra a Israel. READ O G-20, a China e a Arábia estão bloqueando o acordo climático (mas estão). Ligue o aço, um acordo histórico entre os Estados Unidos e a União Europeia Berlim nega ter violado a Convenção sobre Genocídio e defende-se hoje em Haia com uma delegação de advogados internacionais. A Alemanha é o segundo maior fornecedor de armas a Israel, depois dos Estados Unidos, e em 2023 concordou em exportar armas para Israel no valor de mais de 300 milhões de euros, um valor aproximadamente 10 vezes superior ao aprovado no ano anterior. “Para nós, a existência de Israel é uma questão de Estado.”Katrin Göring-Eckardt, vice-presidente do Parlamento alemão, fez o anúncio, observando a “responsabilidade especial da Alemanha para com Israel” após o Holocausto. O apoio incondicional da Alemanha a Israel Não facilita a formação de uma posição europeia comum, especialmente à luz das sensibilidades conflituantes noutros países.