Não sobrou quase nada em Khan Yunis

Após a retirada parcial das forças israelitas de Khan Yunis, a segunda maior cidade da Faixa de Gaza, milhares de palestinianos que se refugiaram na cidade vizinha de Rafah tentaram regressar às suas antigas casas na cidade. Mas depois de intensos combates e quatro meses de ocupação israelita, a cidade está praticamente irreconhecível: metade dos seus edifícios foram completamente destruídos, muitas pessoas perderam as suas casas e praticamente não existe qualquer tipo de infraestrutura.

A maioria dos milhares de palestinos que caminharam oito quilómetros de Rafah a Khan Yunis foram forçados a voltar atrás. Aqueles que conseguiram recuperar de suas casas alguns itens e roupas que deixaram durante a evacuação. Outros decidiram ficar. Muhammad Abu Rizq, um residente de Khan Yunis, disse: BBC Notícias “É melhor montarmos uma tenda sobre as ruínas da nossa casa do que sermos deslocados e exilados.”

– Leia também: Fotos de palestinos retornando a Khan Yunis, agora quase destruído

Muitas testemunhas também falaram do mau cheiro na cidade. Os serviços de saúde e de emergência entraram em colapso e os corpos dos martirizados pelos bombardeamentos israelitas permaneceram sob os escombros durante meses. Maha Taher, outro residente, disse ao site de notícias do Catar Al Jazeera “Todas as estradas foram destruídas por escavadeiras. “E o fedor… vi gente cavando e exumando corpos.” O apartamento de Taher ficou parcialmente destruído, mas a mulher disse que voltaria para lá, porque “mesmo sendo inabitável, é melhor que cortinas”.

Mais de metade da população de 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza refugiou-se em campos de refugiados perto de Rafah, que tem uma população de pouco mais de 200 mil habitantes e está localizada no extremo sul da Faixa, na fronteira com o Egipto. Hoje está rodeado por grandes campos de refugiados, onde as condições de vida são extremamente precárias. Rafah é a única cidade da Faixa que ainda não foi invadida por Israel, que considera um reduto do movimento extremista palestino Hamas. Israel anunciou repetidamente que também lançará um ataque a Rafah: os seus aliados internacionais, incluindo os Estados Unidos, opuseram-se repetidamente a qualquer potencial operação militar, a menos que Israel apresente primeiro um plano para evacuar e proteger os civis.

Israel propôs reunir os refugiados que se refugiaram em Rafah em campos de refugiados no sul da Faixa de Gaza, mas esses campos ainda não foram construídos. É possível que a retirada do exército de Khan Yunis conduza, pelo menos em parte, à redução da presença civil em Rafah. No entanto, as condições em Khan Yunis não permitirão um movimento em massa de pessoas que até agora se refugiaram em Rafah.

– Leia também: Por que Israel se retirou de Khan Yunis?