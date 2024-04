Ele mata a esposa, corta o corpo dela em 200 pedaços e os joga no rio. Quem é o monstro?

Ele massacrou impiedosamente sua jovem esposa e, para se livrar do corpo dela, nem hesitou em cortá-la ao meio. 200 peças Antes de serem dispersos no rio: Por este assassinato brutal, o responsável, Nicholas Mitson, de 28 anos, foi hoje, segunda-feira, 8 de abril, condenado à prisão perpétua pelo Tribunal de Magistrados de Lincoln.

Um caso que chocou o Reino Unido, que remonta a março de 2023, quando Mitson esfaqueou até à morte o jovem de 26 anos. Holly BramleyCom quem ele se casou recentemente: Os acontecimentos aconteceram dentro do apartamento onde o casal mora junto, em Stamp End, Lincoln, capital do condado inglês de Lincolnshire.

Os detalhes do plano executado pelo jovem de 28 anos para se desfazer do corpo da menina são particularmente perturbadores: na verdade, o corpo foi cortado e dividido em cerca de 200 partes, que foram depois colocadas em diferentes caixas. bolsas Que foram jogados no rio. Participou no encobrimento um amigo do assassino, chamado Joshua Hancock, que recebeu apenas 50 libras esterlinas, ou seja, cerca de 58 euros: para este último, os juízes do Tribunal de Lincoln decidiram pela pena de prisão de 3 anos e 3 meses. a prisão. No entanto, Mitson passará um mínimo de 19 anos e 316 dias atrás das grades antes de poder pedir liberdade condicional.

De acordo com o que relatei VigiaDepois de cortar o corpo da esposa em pedaços, o jovem de 28 anos encenou uma farsa para convencer parentes e amigos de que Holly Bramley ainda estava viva: para isso, ele continuou a usar o perfil do Facebook do jovem de 26 anos, mesmo… Ele mesmo enviou dinheiro da conta bancária da vítima.

Todos os esforços de Mitsun foram em vão, pois sua farsa foi descoberta graças a imagens tiradas por algumas câmeras de vigilância, nas quais o menino pode ser visto claramente retirando várias malas de seu apartamento na madrugada de 25 de março de 2023. Os investigadores suspeitam que revistaram o apartamento do casal e encontraram “Cheiro forte de alvejante” Bem como efeitos claros sangue Em toalhas e lençóis. Por exemplo, vestígios de pesquisas suspeitas realizadas no Google também surgiram do histórico do seu celular. “Como se livrar de um corpo” E “Que benefícios posso obter se minha esposa morrer?”

Ele acrescentou: “O comportamento de Mitsun foi bárbaro, e ele não apenas matou sua esposa, mas também tentou se livrar do corpo dela, impedindo-a de conseguir um enterro adequado”. “, comentou a Diretora de Investigação Jennifer Lovatt. “Ela tentou encobrir seus rastros contando a amigos que Holly havia se machucado, foi acolhida por uma equipe local de saúde mental e depois fugiu para ficar com um grupo de pessoas em Manchester.” .