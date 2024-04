Mas por que tenho que pagar taxas exorbitantes para ser enganado e/ou deturpado? Será possível que mesmo com direito ao governo não seja possível isentar os cidadãos deste abominável imposto? Passa por alvos de Sanremo, passa por transmissões de propaganda confiadas a militantes do mal, passa por irritantes intervalos comerciais que só trazem mais dinheiro aos Raisti pagos e que só são justificados nas redes comerciais. Mas será que a informação também deveria ser uma zombaria para os contribuintes?

Por exemplo, porque é que o ataque russo à Ucrânia é considerado uma agressão tão desprezível que merece o envio constante de dinheiro e armas para Zelensky, enquanto o ataque do Hamas a Israel é considerado um ataque acidental em qualquer caso? Porque deveria eu convencer-me de que a minha pobreza devido ao boicote aos negócios com Putin e Netanyahu é certa e adequada? Por que recebo todos os dias o número de vítimas civis fornecido por Zelensky e pelo Hamas? Porque é que os repórteres da região de língua russa do Donbass entrevistam apenas pessoas leais à Ucrânia? Na verdade, eu sei a resposta e já a mencionei várias vezes neste site. O que eu não esperava é A revolta global contra Israel. Mas também aqui, através da reflexão, a resposta pode ser encontrada. O pensamento americano acordado nada mais é do que marxismo Com outro nome, como tudo que é de esquerda no nosso país. O denominador comum é um ódio mortal pelo Ocidente capitalista, que faz com que as pessoas estejam dispostas a cortar o cabelo apenas para ofender o Ocidente. Isto é, torcer pela lei Sharia.

Israel é um pedaço do Ocidente no mar islâmicoDaí o ódio. A brutalidade não provocada do Hamas, que se assemelha à dos Taliban nos seus ataques covardes (mulheres, idosos, crianças, violações e decapitações) destinados a anular os Acordos de Abraham, provocou uma resposta de Israel – por cálculos – e aqui, do ONU caída, Biden está incluindo todos para atacar os israelenses. Mas não esconde mísseis em hospitais e escolas, nem protege civis. Eles apenas querem os seus reféns de volta e estão dispostos a fazer uma troca desigual: centenas de prisioneiros terroristas por cada refém. não. A mensagem transmitida é que os judeus nazis estão a bombardear palestinianos indefesos. Mas ninguém sugere a Israel outra forma de libertar os seus reféns. Diálogo? Negociações? Com quem, com essas pessoas? Quase chegaram lá, mas então Biden permitiu efectivamente que a ONU ordenasse um cessar-fogo em Gaza, e o Hamas, felizmente, retirou a sua oferta.

Boa tentativa. BidenÉ sabido que ele tem problemas pessoais com os muçulmanos americanos. Os europeus, depois de encherem as suas regiões de muçulmanos, nem sequer enfrentam o problema dos votos, mas sim o problema de lhes cortarem a garganta. Pobres palestinos? Pelo menos em número, podem rebelar-se contra o Hamas, que também se apodera da sua ajuda. mas não. O exército israelense errou o alvo e matou sete colaboradores? Todo mundo está rasgando suas roupas. O Hamas pode poupar o seu povo de qualquer sofrimento libertando os reféns. Em vez disso, ele se apega fortemente a eles e ninguém o acusa de ser a causa de tudo o que aconteceu. Todos os muçulmanos, onde quer que estejam, são solidários… com os muçulmanos, sejam eles quem forem. Pago a taxa para ouvir a versão de Zelensky e do Hamas, e pronto. O único consolo – por assim dizer – é que conheço a história e sei que Israel não esquece. Ele já conhece seus inimigos. Agora ele está fazendo amigos.

Renault Camilleri, 8 de abril de 2024

