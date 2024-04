Notícias de hoje da Ucrânia-Rússia ao vivo | Zelensky: “Dê-nos mísseis Patriot agora ou eles serão usados ​​nas fronteiras da OTAN.”

• É o 775º dia de guerra na Ucrânia

• Stoltenberg: Kiev terá de decidir que concessões está disposta a fazer

• Zelensky: Sem a ajuda do Congresso dos EUA, a Ucrânia perderá a guerra

•Moscou: drones de Kiev em Belgorod, matando uma menina e ferindo 4

• Kiev espera outro ataque russo no final de maio: o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, disse isto

• Kuliba: “As bombas guiadas russas estão a eliminar-nos.”

07h40 – Ataques russos na região de Zaporizhzhya, 3 mortos

Três pessoas foram mortas em ataques das forças russas na noite passada na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, anunciou o governador da região, Ivan Fedorov, nas redes sociais. O governador explicou que “três pessoas morreram e outras três ficaram feridas no distrito de Pologhevsky” em Zaporizhia.

07h32 – Lavrov chega à China: são esperadas negociações com Wang Yi

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, chegou hoje à China para uma visita oficial que visa reforçar as relações com Pequim, principal parceiro diplomático e económico de Moscovo. Lavrov permanecerá na capital chinesa até amanhã e deverá encontrar-se aqui com o seu homólogo chinês, Wang Yi, de acordo com um comunicado de imprensa anterior emitido pelo Ministério russo. “Espera-se que realize uma troca aprofundada de pontos de vista sobre uma série de ‘tópicos quentes’”, afirmou o comunicado, referindo-se “à crise ucraniana e à situação na região Ásia-Pacífico”.

07h19 – Incêndio no navio Katerina Velikaya em Vladivostok

Um incêndio ocorreu no navio de abastecimento Katerina Velikaya, no Centro Correcional Dalzavod, em Vladivostok. O navio estava em manutenção. Um morto e três feridos e, segundo os canais russos do Telegram, o incêndio foi extinto. A polícia agora investiga as causas do acidente. Velikaya é um quebra-gelo único. Foi lançado há três anos e é capaz de transportar cargas para o Ártico em todas as condições climáticas. READ Imigrantes, 'Ni, não se pode passar', é assim que a Polônia fecha suas portas- Corriere.it

06h29 – Forças Armadas: Sete drones russos foram abatidos nas regiões sul

Durante a noite, as Forças Armadas Russas atacaram novamente as regiões do sul da Ucrânia com os drones Shahed 131 e 136. As Forças de Defesa do Sul disseram no Telegram que os ataques destruíram uma instalação de logística e transporte. O ataque durou cerca de três horas e teve como alvo algumas infraestruturas vitais. As Forças de Defesa do Sul abateram sete drones: quatro na região de Odessa, dois na região de Mykolaiv e um na região de Kirovohrad. Na região de Odessa, “a infra-estrutura logística e de transporte foi danificada. As consequências estão sendo explicadas. Um posto de gasolina também foi danificado por destroços de um drone caído. Ninguém ficou ferido”, lemos na mensagem.

02h17 – Zelensky: “Patriotas agora ou servirão nas fronteiras da OTAN”

“Os mísseis Patriot deveriam estar na Ucrânia agora, por isso não haverá necessidade de usá-los no futuro em todo o lado oriental da OTAN.” Isto é o que diz o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na sua mensagem noturna diária nas redes sociais. “A situação em Kharkiv é muito difícil. O terrorismo russo continua. “Os russos começaram a usar bombas aéreas guiadas contra a cidade quase todos os dias”, acrescenta Zelensky. “A Ucrânia não possui sistemas de defesa aérea suficientes e isso é claro para todos os nossos parceiros”. A carta continua: “Existem sistemas de defesa aérea em todo o mundo que podem ajudar, só precisamos de vontade política para transferi-los para a Ucrânia”.

02h17 – Kiev admite o plano de Trump à Rússia para acabar com a guerra

Pressão sobre Kiev para ceder a Crimeia e a região fronteiriça de Donbass à Rússia. Este é o plano secreto de Donald Trump para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O Washington Post noticiou isto, citando algumas fontes, afirmando que o antigo presidente acredita que tanto a Rússia como a Ucrânia “querem salvar a face e encontrar uma saída”. O ex-presidente também acredita que algumas regiões da Ucrânia seriam adequadas para fazer parte da Rússia. READ "20 oficiais e 15 mercenários Wagner foram mortos"

02h17 – Stoltenberg: Kiev terá que decidir quais concessões está disposta a fazer