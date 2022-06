Síria: Assad Se a Turquia nos atacar, será um confronto direto – a última hora

(ANSA) – ISTAMBUL, 10 de junho – O presidente sírio, Bashar al-Assad, disse que se a Turquia atacasse a Síria, haveria um confronto direto com o exército de Damasco.



Al-Assad disse durante uma entrevista ao Russia Today, conforme relatado por vários meios de comunicação turcos: “Se houver uma invasão, haverá resistência primeiro da população”, acrescentando que “nos locais onde o exército sírio está implantado, e há não há resistência. Está presente em todas as áreas. E quando as condições permitirem uma comparação, nós o faremos.”



O presidente sírio referiu-se a um confronto entre os dois exércitos há dois anos e meio, pois “o exército sírio conseguiu destruir alvos turcos que entraram no território sírio”. Segundo Assad, se Ancara atacar a Síria, “a situação será como está e haverá resistência popular”.



Ontem, o Ministério da Defesa turco anunciou que o exército de Ancara havia concluído seus preparativos para uma nova ofensiva no norte da Síria contra as forças curdas que a Turquia considera terroristas.



O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou nas últimas semanas que a operação militar começará “em breve”. (Lidando).