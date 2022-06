“A pena de morte para um crime de guerra britânico”

o governo russo Alocou mais de 970 milhões de rublos (US$ 17 milhões) para distribuir bandeiras e símbolos nacionais a milhares de escolas rurais como parte do Plano Nacional de Educação. É uma pena que, como observou o Moscow Times, 5.500 estabelecimentos nem tenham banheiros. e a guerra para mimUcrânia Conduzido pelo Kremlin: Propaganda Interna e Pressão no Campo de Batalha. Eficaz apesar da forte resistência de Kyiv, que está em colapso: enfraquecida em várias frentes, e Donbass Ele cede e os soldados estão prestes a ficar sem munição. “Estamos perdendo”, admite o vice-chefe da Inteligência Militar ucraniana, Vadim Skipetsky.

Kyiv agora depende quase exclusivamente de armas ocidentais para combater a Rússia. “Esta é uma guerra de artilharia – explica Skibitsky em entrevista ao Guardian -. A Ucrânia tem uma em cada 10-15 peças de artilharia pertencentes aos russos. Nossos parceiros ocidentais nos deram cerca de 10% do que eles têm, quase esgotamos todos nossas balas, e agora estamos usando o calibre 155 da OTAN. Agora tudo está condicionado pelo que o Ocidente nos oferece”. porto de Odessa”, filtros do Palácio do Eliseu, o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, reuniu-se ontem com o presidente Volodymyr Zelensky e seu colega Oleksiy Reznikov para discutir a possibilidade de enviar “novas armas”. libertar-se da ocupação russa ilegal”.

A solução diplomática ainda está cravada em escaramuças verbais, o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov afirma que Moscou “está aberta ao diálogo, mas o tango requer dois, enquanto nossos parceiros ocidentais até agora dançaram breakdance sozinhos”. Em relação à sentença de morte emitida contra os três soldados (britânicos e marroquinos), foi afirmado: “Os julgamentos foram conduzidos com base nas leis da República Popular de Donetsk porque os crimes em questão foram cometidos naquela região”.

Para a porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani, “Tais julgamentos de prisioneiros de guerra equivalem a um crime de guerra, desde 2015 notamos que o chamado judiciário nessas chamadas repúblicas não respeitava as garantias básicas de um processo justo. ” Precisamente na área entre as repúblicas de Donetsk, Luhansk e Donbass, os dois exércitos se enfrentam no confronto decisivo. O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia, citando UNIAN, informou que as milícias russas estão obtendo sucesso parcial na região de Donetsk, unindo-se nas linhas ocupadas, enquanto a batalha continua na fortaleza de Severodonetsk. Ele declarou em seu relatório diário que “as unidades inimigas tentaram realizar operações ofensivas em direção aos assentamentos de Nyrkiv e Mykolaivka, mas o exército de Kyiv os contra-atacou, forçando-os a se retirar e com perdas”.

O presidente Zelensky, apesar das dificuldades no terreno, adverte os russos de que não terão uma vida fácil: “Severodonetsk, Lychansk e outras cidades do Donbass, que os ocupantes agora consideram como alvos principais, ainda estão de pé”. De acordo com o chefe da Administração Militar Regional de Lugansk, Sergey Gaidai, Moscou pretende capturar todo o território até 12 de junho, data do Dia da Rússia.

Os ocupantes destruíram um dos símbolos # Severodonetsk -Palácio de Gelo: 5.000 moradores de Severodonetsk (é quantos lugares há no salão) não assistirão a um concerto no melhor teatro da cidade. pic.twitter.com/o4qCHZ52Qe – Serhey Heidi (@serhey_hayday) 9 de junho de 2022

anexação

Enquanto isso, o Kremlin está “preparando o terreno para a anexação” da região de Kherson à Federação Russa, “aguardando o momento certo para fazê-lo”, enfatizou o representante dos EUA na Organização para Segurança e Cooperação na Europa, Michael Carpenter. A assembléia, “importante porque permite o contato entre a Crimeia e o Donbass”, poderia ser realizada por referendo ou a pedido de elementos pró-russos a Moscou. Kherson é o “laboratório” da tentativa de assimilar a Ucrânia na Rússia. Violentemente: No distrito, 600 pessoas estão “detidas em porões especiais que funcionam como salas de tortura e estão localizadas no prédio administrativo do distrito ou na Escola nº 17”. A Internet foi sabotada, o rublo foi introduzido e as escolas adotaram programas russos. Aqueles que tentam levantar a cabeça são presos, interrogados e torturados. Seu destino é a deportação para a Rússia ou a morte. READ Bispos americanos contra o aborto e nenhuma empresa para Biden?