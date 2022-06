Ucrânia e Biden Zelensky vão e voltam na invasão. Draghi em Kyiv com Macron e Schultz antes do G7 – o mundo

Chanceler alemão Olaf Schulz Preparando-se para visitar Kyiv com o primeiro-ministro italiano Mario o Dragão Presidente francês Emmanuel Macron. Isso foi revelado pelo Bild, citando departamentos governamentais franceses e ucranianos. Ele acrescentou que os três líderes europeus gostariam de se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes da cúpula do G7 marcada para o final de junho.

Blitz em Kyiv Von der Line Em Kyiv para conhecer ZelenskiA Ucrânia está “no caminho certo para a Europa porque tem uma forte democracia parlamentar”, o chefe da Comissão da União Europeia confirmou seu anúncio de um “roteiro muito claro para a reconstrução”. Tensão Biden-Zelensky. O chefe da Casa Branca o repreendeu por “não querer saber de nós sobre a invasão russa, mas tínhamos os dados”. Mas Kyiv responde: “Isso não é verdade, também pedimos sanções preventivas”. Entrega dos primeiros passaportes russos com procedimento simplificado a 23 ucranianos em Kherson. Também procurado em Zaporizhia.

O bombardeio russo da fábrica química Azot, na cidade de Severodonetsk, causou um violento incêndio após a perda de toneladas de petróleo. O governador de Lugansk, Serhiy Gaidai, relatou isso na televisão nacional, sem especificar se o fogo havia sido extinto. Cerca de 800 pessoas se refugiaram na fábrica.

A Força Aérea Russa bombardeou a fronteira entre Kharkiv e Donbass







Uma visita surpresa a VON DER LEYEN

“Voltarei a Kyiv para me encontrar com o presidente Zelensky e o primeiro-ministro Shmyhal. Vamos avaliar o trabalho que precisa ser feito em conjunto para Reconstrução“Ucrânia” sobre o progresso feito pelo “país” em seu país estrada europeia“Isso foi afirmado pela presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, ao falar com um pequeno grupo de mídia internacional, incluindo a Agência de Notícias Americana (ANSA), no trem que a levou a Kyiv. As reuniões “contribuirão para nossa avaliação, que está para breve”, acrescentou Von der Leyen: “Queremos criar roteiro Muito claro sobre a reconstrução da Ucrânia. Isto foi afirmado pela presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, na declaração conjunta com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kyiv. Von der Leyen enfatizou a necessidade de combinar “investimentos e reformas”.

Kyiv já estava trabalhando A maneira certa Antes da guerra, tinha uma forte democracia parlamentar e uma administração funcional. Vemos uma nação altamente digital. É um país que já possui acordos comerciais e de cooperação. No comunicado conjunto com Zelensky, von der Leyen explicou que ainda há reformas a serem feitas na área da corrupção e na área de gestão para atrair investidores. “Agradecemos os tremendos esforços” feitos por Kyiv, acrescentou. “O povo ucraniano mostrou ter muita força e determinação e estou convencido de que juntos vocês vencerão esta terrível guerra”, disse von der Leyen. “Estamos ao seu lado, Slava ucraniano!” Agora uma frase simbólica:Glória à Ucrânia“.

“Este é um momento crucial não apenas para a Ucrânia, mas para todo o continente europeu: a Rússia quer dividir e enfraquecer a UE. A Europa é seu alvo”, disse Zelensky, enfatizando que Kyiv “espera uma resposta positiva” da UE sobre candidatura da Ucrânia. “Estamos aguardando esse apoio para a cúpula europeia, que promete ser histórica”, acrescentou Zelensky.

“Infelizmente, a guerra continua e precisamos de uma”, acrescentou. Sétimo conjunto de penalidades. As atividades de todos os bancos russos, sem distinção, e em particular GazprombankZelensky ressaltou que “a Ucrânia pode exportar energia para os países europeus”.

Zelensky: Lutaremos enquanto tivermos armas





Biden e Zelenski

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse a seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky “Eu não queria ouvir” Avisos americanos antes da invasão russa da Ucrânia. “Eu sei que muitas pessoas pensaram que eu estava exagerando, mas eu sabia que tínhamos as informações para respaldar (a análise)”, disse Biden. Em seguida, o presidente dos EUA acrescentou: “(O presidente russo Vladimir Putin) ia cruzar a fronteira. Não havia dúvida, e Zelensky não quis ouvir, como muitas outras pessoas. Eu entendo o porquê, mas no final (Putin) faz . . . ” .

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a parceiros ocidentais Penalidades preventivas Contra a Rússia antes de sua invasão da Ucrânia, mas ninguém ouviu: o porta-voz presidencial Sergei Nikiforov, comentando as palavras do presidente dos EUA Joe Biden, disse que Zelensky “não queria ouvir” as advertências americanas sobre o perigo de um ataque russo. Segundo Nikiforov, Zelensky teve três ou quatro telefonemas com Biden: os líderes trocaram opiniões e avaliações sobre a situação em relação à ameaça de invasão russa. “Então talvez a frase ‘ele não queria ouvir’ precisa de esclarecimento. Além disso, se você se lembra, o presidente pediu aos parceiros que introduzissem um pacote de sanções preventivas para fazer a Rússia retirar suas forças e diminuir as tensões. . E nisso, se pudermos. Para dizer que nossos parceiros “não querem ouvir de nós”, acrescentou o porta-voz.

emergência alimentar

O presidente ucraniano disse que o resultado da guerra em seu país afetou não apenas a Ucrânia, mas também o sistema internacional. “Nos campos de batalha da Ucrânia, as futuras regras deste mundo são determinadas”, disse o líder ucraniano em um link de vídeo para o Diálogo Shangri-La em Cingapura. Zelensky observou então que a Rússia está fechando portos nos mares Negro e Azov, acrescentando que “se não pudermos exportar nossos alimentos, o mundo enfrentará uma grave crise alimentar e fome em muitos países. Na Ásia e na África”. BBC relata isso

Hoje, o ministro da Agricultura ucraniano, Taras Vysotsky, disse que até 300.000 toneladas de grãos armazenados no porto ucraniano de Mykolaiv, no Mar Negro, podem ter sido destruídos por bombardeios russos na semana passada. Falando na televisão nacional, o ministro disse que, segundo registros, no início da guerra, os armazéns de uma das maiores estações agrícolas da Ucrânia, no porto de Mykolaiv, no Mar Negro, continham 250.000-300.000 toneladas de trigo e milho. A notícia vem depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que devido à proibição de exportação ucraniana, o mundo corre o risco de enfrentar uma “séria crise alimentar e fome”, abordando os delegados no Diálogo Shangri-La em Cingapura.

Por enquanto, Bruxelas está ciente de que a situação permanece impasse. A chamada “Pista da Solidariedade” poderia evitar o transporte terrestre de uma porção mínima das toneladas de grãos ainda escondidas nos armazéns ucranianos.

Agência ANSA As forças de ocupação russas demoliram 1.300 prédios de apartamentos na cidade ucraniana de Mariupol sem remover centenas de corpos deixados sob os escombros, segundo o prefeito Vadim Boychenko. (Lidando)

Ucrânia volta a exigir armas contra a Rússia, reclama da falta de munição. Ele voa “Ele quer destruir todas as cidades“No Donbass, mas faremos tudo ao nosso alcance para deter os russos enquanto houver artilharia de nossos parceiros ocidentais”, disse Zelensky. Quase 10.000 soldados ucranianos foram mortos desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro. O anúncio foi feito por Oleksiy Aristovich, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citando dpa. O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, disse no início desta semana que cerca de 100 soldados ucranianos são mortos todos os dias.

Agência ANSA READ Resultados da Cúpula do G20 - Corriere.it Lavrov: “Estou aberto ao diálogo, mas o tango pode ser dançado em dois”; Em seguida, sobre a sentença de morte emitida contra os britânicos e marroquinos: “Não devemos interferir na República de Donetsk”. Johnson: “Faremos de tudo para libertá-los.” O Palácio de Gelo de Severodonetsk foi destruído pelo bombardeio russo. Kyiv: “Mais armas ou perdemos.” Fatos de hoje (ANSA)

Mérito da Cidade

o prefeito de Mariupol Ele fala de prédios demolidos pelos russos com cadáveres dentro, que acabam em aterros com escombros. O prefeito – que fugiu de Mariupol para o território controlado pela Ucrânia – disse que no início “os moradores envolveram os moradores de Mariupol no desmantelamento cuidadoso dos escombros”, mas quando viram o número real de corpos que chegaram, descobriram que haviam expulsou os moradores do local. “O número real de cadáveres sob os escombros das casas destruídas é assustador – escreveu Boychenko no canal Telegram da Câmara Municipal de Mariupol -. 50-100 pessoas foram mortas em quase todos os edifícios destruídos e 1.300 edifícios foram demolidos” na cidade. O prefeito acrescenta que desde a demolição indiscriminada dos prédios, os corpos dos moradores de Mariupol mortos nos combates foram levados para o aterro junto com os escombros. O município de Mariupol estima que pelo menos 22.000 moradores da cidade do sudeste da Ucrânia foram mortos durante os primeiros três meses da guerra. De acordo com Boychenko, “Infelizmente, o número real de mortos pode ser muito maior do que o relatado”.