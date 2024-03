Ataque em Moscou, tiroteio e massacre na sala de concertos. ISIS assume responsabilidade – Notícias

Moscovo testemunhou mais uma vez os piores pesadelos dos ataques terroristas chechenos da década de 1990, quando um grupo de homens armados, vestindo roupas camufladas, invadiu esta noite uma sala de concertos a noroeste do centro da cidade e abriu fogo impiedosamente contra os espectadores. Segundo alguns depoimentos, os agressores também atiraram granadas de mão ou coquetéis molotov e logo depois todo o prédio pegou fogo. Mais de 60 mortos, incluindo três crianças, e 145 feridos, é o número inicial anunciado pelos serviços de segurança interna russos. As autoridades abriram uma investigação sobre terrorismo e, poucas horas depois, o ISIS assumiu a responsabilidade pelo ataque. Lemos numa mensagem transmitida pelo canal Telegram do grupo jihadista que os membros da milícia do Estado Islâmico “atacaram uma grande concentração (…) nos arredores de Moscovo” e depois “retiraram-se pacificamente para as suas bases”.

O presidente russo, Vladimir Putin, limita-se atualmente a desejar uma rápida recuperação a todos os feridos no ataque terrorista, informou a agência de notícias TASS. Além disso, Putin foi informado do progresso da investigação pelos chefes do Serviço de Segurança Interna Russo (FSB), do Ministério do Interior, do Comité de Investigação e da Guarda Nacional Russa.

Há cerca de duas semanas, o Serviço Federal de Segurança disse ter eliminado uma célula pertencente ao ramo afegão do ISIS que planeava lançar um ataque armado à capital. O ataque ocorreu esta noite na região de Krasnogorsk, fora e dentro da sala de concertos Crocus City Hall, que é a maior de Moscovo e pode acomodar mais de 6.000 pessoas, onde a banda de rock Picnic estava prestes a dar um concerto. Cerca de uma centena de pessoas foram resgatadas do interior do salão ou do telhado onde se refugiaram, que desabou parcialmente devido ao incêndio. Alguns helicópteros se dirigiram para apagar o fogo.

A Embaixada Italiana tomou imediatamente medidas para verificar a possível presença de italianos, da qual actualmente não há provas. Em um vídeo, é possível ver os agressores – pelo menos quatro, outros dizem cinco – se aproximando da entrada da sala de concertos, localizada no hall de um shopping, com suas armas, e atirando a sangue frio em algumas pessoas que tentavam proteja-se no canto. Num outro vídeo, reeditado pela Novaga Gazeta Europa, dezenas de pessoas podem ser vistas reunidas em direção à saída do edifício para escapar ao ataque, enquanto dezenas de corpos com ferimentos de bala podem ser vistos claramente.

Segundo informações não confirmadas, 4 dos cinco agressores conseguiram escapar após o massacre. A RIA Novosti publicou uma foto do carro que os agressores usaram para deixar o local do massacre: um Renault Symbol branco. Todos os eventos de massa e de entretenimento na Rússia foram cancelados nos próximos dias, enquanto os controlos de segurança nos transportes públicos e nos aeroportos foram reforçados. A primeira-ministra Giorgia Meloni expressou a “condenação firme e abrangente do governo italiano a este ato brutal de terrorismo”, afirmando que “o horror do massacre de civis inocentes em Moscou é inaceitável”.

A União Europeia também condenou o ataque e a Casa Branca disse que os seus “pensamentos estão com as vítimas do terrível ataque”. De acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, “não há nenhuma indicação neste momento de que a Ucrânia ou os ucranianos estivessem envolvidos no tiroteio em Moscovo”. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, respondeu: “Se os Estados Unidos têm ou têm dados confiáveis ​​a esse respeito, esses dados deveriam ser imediatamente compartilhados com o lado russo. Se eles não tiverem informações, a Casa Branca não o faz.” Eles têm o direito de emitir absolvições contra qualquer pessoa.” Em 7 de Março, a Embaixada dos EUA em Moscovo alertou os seus cidadãos sobre possíveis ataques terroristas nas próximas 48 horas, especialmente em eventos lotados, como concertos.

A CNN, citando “fontes informadas”, disse que os Estados Unidos alertaram a Rússia sobre o perigo dos ataques do ISIS.

A presidência ucraniana também negou qualquer envolvimento, tal como o Corpo de Voluntários Russos (RDK), uma unidade paramilitar dentro das forças de Kiev que nas últimas semanas assumiu a responsabilidade por várias tentativas de infiltração nas regiões fronteiriças russas de Belgorod e Kursk.

Mas o ex-presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança Russo, o falcão Dmitry Medvedev, imediatamente aumentou a aposta: “Se ficar provado que há terroristas do regime de Kiev por trás disso, todos deveriam ser encontrados e presos”. Matar sem piedade, inclusive os líderes do Estado que cometeram tais atrocidades”, ameaçou em seu canal no Telegram. Enquanto a inteligência do Ministério da Defesa de Kiev falava do ataque como uma “provocação deliberada do regime de Putin”. O alerta da embaixada dos EUA foi levantado depois de o Serviço Federal de Segurança Russo ter anunciado no dia anterior que tinha frustrado um ataque armado a fiéis numa sinagoga judaica na capital.

A inteligência russa determinou que o ataque foi planeado por uma célula afiliada ao ISIS-Província de Khorasan, o braço afegão do ISIS, que surgiu pela primeira vez em 2014, e que visa estabelecer um novo califado que reúna vários países asiáticos, incluindo o Afeganistão e o Paquistão. . Irão, mas também algumas antigas repúblicas soviéticas, como o Turquemenistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão.

Mattarella, uma firme condenação do horror do cruel ataque



“O brutal ataque terrorista em Moscovo exige uma forte condenação. O terror e a maldição devem acompanhar a violência contra todas as vítimas civis inocentes. O combate a todas as formas de terrorismo deve ser um compromisso partilhado de toda a comunidade internacional.” O Presidente da República, Sergio Mattarella, escreveu isso em um memorando.

Melancia, o massacre de civis inocentes em Moscou é inaceitável



“O horror do massacre de civis inocentes em Moscovo é inaceitável. O governo italiano condena forte e completamente este brutal acto de terrorismo. Expresso a minha total solidariedade com as pessoas afectadas e as famílias das vítimas.” A primeira-ministra Giorgia Meloni escreveu isto numa nota.

Massacre de Moscou, Xi envia 'condolências' a Putin



A mídia estatal chinesa informou que o presidente chinês, Xi Jinping, enviou suas “condolências” ao presidente russo, Vladimir Putin, pelo ataque terrorista da noite passada em Moscou.

Condenação das Nações Unidas, da União Europeia e dos Estados Unidos da América



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o ataque em Moscovo “da forma mais veemente possível”. Seu porta-voz anuncia isso.

“A União Europeia está chocada e horrorizada com os relatos de um ataque terrorista no município de Krokos, em Moscovo” e “condena qualquer ataque contra civis”. Isto é o que o porta-voz da política externa da União Europeia, Peter Stano, escreveu em X. Ele acrescenta: “Os nossos pensamentos vão para todos os cidadãos russos afectados”.

Os americanos em Moscovo permanecem onde estão após o tiroteio na sala de concertos: foi o que recomendou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, descrevendo as imagens do incidente como “horríveis” e sublinhando que “os nossos pensamentos estão com as vítimas”.

Tunísia condena o ato terrorista covarde



A Tunísia “condena veementemente o ato terrorista covarde que ocorreu na capital russa, Moscou, e que ceifou a vida de muitas vítimas inocentes”. Foi o que escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tunísia num memorando, acrescentando que “A República da Tunísia expressa a sua total solidariedade com a sua amiga, a Federação Russa, nesta grave tragédia e reitera a sua rejeição a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo”. .” A declaração concluiu: “A Tunísia também expressa as suas sinceras condolências e as mais profundas condolências à liderança e ao povo russo e às famílias das vítimas, desejando uma rápida recuperação a todos os feridos”.

