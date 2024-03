Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Drone sobre São Petersburgo. Ataque russo em Odessa, pelo menos duas vítimas

para Lorenzo Cremonesi, repórter online e equipe editorial

Notícias da guerra na Ucrânia no sábado, 2 de março, ao vivo. Também entre os feridos em Odessa estava um menino de três anos, que foi levado ao hospital com ferimentos nas pernas.

• O 738º dia de guerra na Ucrânia.

• Três mil pessoas assistiram ontem ao funeral de Navalny em Moscovo. O corpo do oponente de Putin foi enterrado no cemitério Borisovskoe.

• Mensagem comovente de Yulia Navalnaya: Eu te amarei para sempre

• Putin convocou soldados da reserva para treino militar.

12h33 – Aumenta o saldo do ataque a Odessa Aumenta o número de mortos no ataque russo a um edifício residencial em Odessa. Três pessoas foram mortas. Isto foi afirmado pelo Governador Regional Oleh Kiper. As vítimas também incluíam uma criança de três anos. Outras oito pessoas também ficaram feridas. Segundo relatos das Forças Armadas Ucranianas, a região de Odessa foi atacada por oito drones, sete dos quais foram abatidos pelas defesas aéreas. Também na região parcialmente ocupada de Kherson, bombardeios de artilharia russa mataram um homem de 53 anos na manhã de sábado, informou a promotoria regional.

12h08 – Irão nega envolvimento na guerra na Ucrânia Teerão rejeita acusações infundadas de envolvimento do Irão no conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Isto foi afirmado pelo embaixador iraniano nas Nações Unidas, Saeed Irani, numa carta ao Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira passada. A declaração de Irvani veio em resposta às alegações da missão das Nações Unidas na Ucrânia de que o Irão está a fornecer apoio militar à Rússia. O Irão tem assumido consistentemente uma posição neutra em relação ao conflito e esta posição de princípio não mudou. Além disso, o Irão tem apoiado consistentemente a paz e a cessação imediata das hostilidades na Ucrânia, acrescentou Iravani, citado pela Agência de Notícias da República Islâmica do Irão. O embaixador também rejeitou as mesmas acusações feitas por representantes da Estónia, Letónia e Lituânia nas Nações Unidas. READ Ucrânia, tudo contra Putin que ordenou a trégua de Natal ortodoxa. Kyiv - uma armadilha cínica. A União Europeia: falsa e hipócrita

10h45 – Zelensky: Precisamos de mais sistemas de defesa aérea Após um ataque de drones russos durante a noite, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia precisa que os parceiros de Kiev forneçam mais sistemas de defesa aérea. O líder ucraniano fez o apelo no Facebook e publicou um vídeo mostrando as consequências de um ataque de drone Shahed a um prédio de apartamentos em Odessa, informou o jornal Ukrinform. Ataque noturno com testemunhas: Kharkiv, Odessa, cidade da região de Sumy. Um dos drones inimigos atingiu um prédio residencial em Odessa. 18 apartamentos foram destruídos. “Até agora, duas pessoas foram mortas e outras oito ficaram feridas, incluindo uma criança. Minhas condolências às famílias e amigos das vítimas”, escreveu Zelensky. Precisamos aumentar a defesa aérea dos nossos parceiros. Acrescentou que devemos reforçar o escudo aéreo ucraniano para proteger o nosso povo do terrorismo russo. Mais sistemas de defesa aérea, mais mísseis de defesa aérea: são estes que salvam vidas humanas.

10h09 – Piora o número do ataque russo a Odessa A mídia ucraniana informou que o exército russo atingiu um prédio de nove andares em Odessa com drones, destruindo-o. Pelo menos duas pessoas morreram, mas receia-se que possa haver mais vítimas, pois ainda pode haver pessoas debaixo dos escombros. O ministro do Interior ucraniano, Ihor Kilimnik, disse no aplicativo Telegram que sete pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Outras sete pessoas estão desaparecidas. A agência ucraniana UNIAN também relatou ataques de drones em Kharkiv.

09h24 – Funeral de Navalny em Moscou Marco Imaricio escreveu que a despedida de Alexei Navalny foi uma despedida emocionada e tranquila. Milhares de cidadãos russos reuniram-se ontem para homenagear o dissidente no cemitério Borisovskoe, em Moscou. Refrões como “Não à guerra”, “O amor é mais forte que o medo”, “Rússia sem Putin”, “Obrigado, Alexei”, mesmo ucranianos decentes são pessoas decentes. READ EUA e Coreia do Sul dispararam 8 mísseis em resposta aos mísseis de Kim Jong-un: alta tensão - Corriere.it De repente, ficou claro que, graças à obstinação da família Navalny, este funeral tornou-se uma exceção e uma ocasião, como evidenciado pelo pequeno número de prisões, apenas 128 em dezenove cidades, segundo Imaricio. A história dele está aqui.

08h36 – Kiev: 960 soldados russos foram mortos nas últimas 24 horas As forças de defesa ucranianas afirmam ter matado 960 soldados russos nas últimas 24 horas, elevando as perdas totais das forças invasoras russas – de acordo com números fornecidos unilateralmente por Kiev – para 415.640 desde o início da guerra. Isto foi relatado pela mídia ucraniana, incluindo o Ukrinform. Além disso, as Forças de Defesa Ucranianas afirmam ter destruído, desde o início da guerra, 6.624 tanques inimigos (14 só ontem), 12.611 (+29) veículos blindados de combate e 10.153 (+47) sistemas de artilharia.

07h38 – Ucrânia: Um drone atingiu um edifício em São Petersburgo, sem causar danos Em São Petersburgo, um drone colidiu com um prédio de apartamentos, causando danos. Fontanka relatou isso, citando uma de suas fontes e publicando fotos. Não houve vítimas. Pouco depois, o governador de São Petersburgo, em seu canal Telegram, falou sobre o incidente sem mencionar o drone. Não há vítimas. Os vidros das varandas das duas casas ficaram parcialmente danificados. Alexander Beglov acrescentou em seu canal Telegram que os moradores dos apartamentos danificados foram evacuados. O governador não especificou o tipo de acidente ocorrido. De acordo com Fontanka, o drone caiu pouco depois das 7h, horário local, em um prédio de cinco andares no distrito de Krasnogvardeisky.

03h27 – Drones russos sobre Odessa, uma pessoa morta e sete feridas READ Ucrânia, armas falsas para contra-ataque de Kiev: a história Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas num ataque de drone russo que atingiu a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, na noite passada. O anúncio foi feito pelas autoridades locais, citando a mídia de Kiev. O governador Oleh Kiper disse que entre os feridos estava uma criança de três anos, que foi levada ao hospital com ferimentos na perna. O ataque ocorreu por volta das 00h40, horário local. As autoridades de Odessa explicaram que as operações de resgate ainda estão em andamento. Danos foram relatados em muitos edifícios da cidade.

01h08 – Drones russos sobrevoam a região de Kharkiv e uma pessoa foi morta em Kubyansk Um homem de 76 anos foi morto em um ataque de drone russo que atingiu sua casa esta noite no distrito de Kobyansk, na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Isto foi relatado pelas autoridades locais, citando a mídia de Kiev. Poucas horas antes, foi anunciado um ataque de drones à cidade de Kharkiv, capital da região de mesmo nome: quatro carros foram destruídos e as janelas de pelo menos dez edifícios residenciais foram danificadas, mas nenhuma vítima foi relatada, segundo o site Rossiya. hoje”. Governador Oleh Sinyhopov. Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas num ataque de drone russo que atingiu a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, na noite passada.