Trump será julgado por fraude fiscal em outubro de 2023 – O Mundo

O julgamento civil de Donald Trump e seus filhos por fraude fiscal começará em 2 de outubro de 2023, 13 meses antes da eleição presidencial para a Casa Branca. O julgamento começa com a acusação da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, segundo a qual o ex-presidente e seus três filhos inflaram o valor dos ativos da empresa familiar para obter condições financeiras mais favoráveis ​​dos bancos. James está pedindo a Trump e seus filhos US$ 250 milhões em danos em nome do estado, bem como a proibição da governança corporativa.

Um tapa na cara de Donald Trump pela Suprema Corte, que negou o pedido do ex-presidente de bloquear a entrega de suas declarações fiscais à comissão da Câmara que ele solicita há anos. O Washington Post informou que eles confirmaram que foi uma decisão unânime dos Anciãos.

A decisão da Suprema Corte dá ao Departamento do Tesouro luz verde para entregar seis anos de registros fiscais de Trump e algumas de suas empresas ao Comitê de Meios e Meios da Câmara o mais rápido possível. O bilionário acusou os democratas da comissão de lançar uma caça às bruxas para impedi-lo.

O tempo não está do lado dos democratas que lideram o comitê. O pedido de documentos quase certamente terminará em janeiro, quando os republicanos assumirem o controle da Câmara dos Deputados, conquistada nas eleições de meio de mandato.