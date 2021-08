O país pode retornar a uma zona livre de terrorismo

derrotado no chãoproblemasdissolução do califado em Síria NS Iraque, a ameaça terrorista reaparece arrogantemente em Afeganistão, onde tudo começou. Quem se lembra da maior parte da frase cunhada pela Casa Branca: estados rebeldes. O Afeganistão, cemitério de três impérios (britânico, russo e agora americano), foi em 2001 o primeiro país liderado por líderes que ofereceram abertamente proteção a uma organização terrorista como a Al-Qaeda de Osama bin Laden, com raízes duplas na Arábia Saudita e no Egito. um corredor rápido, mas crucial no Chifre da África e, finalmente, a consagração sob o mulá Omar, que era o novo líder do Taleban, Mullah Baradar, o segundo jovem, tanto militar quanto politicamente.

Biden: “Nossa missão no Afeganistão não era construir uma nação, mas lutar contra o terrorismo nos Estados Unidos.”





negociador

Hoje, Baradar, de Doha, no Catar, mostra a cara pacífica do negociador dos acordos com os americanos e o enviado em Pequim e, ao elogiar os lutadores pela velocidade de avanço, diz: “Devemos nos orgulhar, é hora para teste. ” Tempo “para servir o país e dar-lhe paz, segurança e futuro”. Mas o que essas palavras realmente escondem? O Afeganistão voltará a ser um país que não apenas tolera, mas também apóia política, logística e moralmente os núcleos remanescentes da Al-Qaeda (acima de tudo), mas também do ISIS que se entrincheirou nos vales remotos do território afegão, naquele região na fronteira com o Paquistão é um centro permanente para espalhar a agitação regional? O terrorismo tem muitas faces e parece que o ISIS transferiu suas gangues que escaparam dos drones americanos para a África no cinturão subsaariano, aproveitando o colapso das ditaduras árabes e empregando mercenários uma vez a serviço de Gaddafi (V). Os últimos anos se voltaram para a luta contra o fundamentalismo islâmico. Parece que a maior dificuldade agora é a criação de pequenos feudos, pequenos estados que são invisíveis nos mapas, fora de controle e fortemente engajados na disseminação de ideias extremistas, para proteger o tráfico criminoso (do mercado de marfim ao tráfico humano). Agora, no entanto, a queda de Cabul apresenta a oportunidade, e ainda não sabemos se é realista ou ilusória, para um estado que mais uma vez se tornou uma zona livre de jihadistas, um estado com capacidade limitada de fornecer um teto e meios para o sempre diverso e vital. Galáxia de terror. O desligamento (fuga) dos Estados Unidos, e portanto de seus aliados, é um mau sinal da fraqueza do Ocidente e o perigo real, para quem está na mira dos terroristas, é se mostrar frágil. Amigos do Ocidente agora se sentem abandonados e desamparados. Outros jogadores se tornam heróis: a Rússia corre para selar as fronteiras das ex-repúblicas soviéticas com uma maioria muçulmana sendo radicalizada ao fazerem fronteira com o Afeganistão; A Turquia atua com Erdogan em todas as frentes regionais. A China foi rápida em enfatizar as relações amistosas que gostaria de estabelecer com o Taleban por dois motivos. A primeira é econômica e comercial, porque Pequim não pode ignorar a estabilidade da região para que o projeto da Rota da Seda tenha sucesso, globalmente, mas está limitada pela ausência de obstáculos materiais ou políticos.

O colapso do Afeganistão: o exército se dispersou e o Taleban recuperou o poder

células dormentes

O segundo está associado ao terrorismo e a um corredor, o Corredor Wakhan, desconhecido mas importante, com 217 milhas de comprimento e 9 de largura, que termina a 60 quilómetros da fronteira entre a China e o Afeganistão, embora não se compare à vastidão do império chinês. Um corredor estabelecido por negociadores russo-britânicos em 1895, que passa entre o Tadjiquistão e a Caxemira (outra área de grande conflito entre muçulmanos e hindus, entre o Paquistão e a Índia), e que leva à região chinesa de Xinjiang a leste. A etnia e a fé dos residentes do corredor, associadas a um presidente bilionário de oitenta anos que mora no Principado de Mônaco, são uma boa barreira em termos do fundamentalismo talibã. No entanto, os chineses têm um problema com a minoria muçulmana uigur. No momento, reina a alegria com a vergonhosa derrota americana, o que também é um mau sinal da imunidade de Taiwan. Mas, no futuro, o apelo terrorista do fundamentalismo dos mulás afegãos pode representar uma ameaça para o Ocidente, pois pode despertar as deprimidas “células adormecidas”, e para a Rússia e seus vassalos, para a China e Índia. Um grande ponto de interrogação, com poucas ilusões: até agora as coisas sempre foram piores do que o esperado. O terror, com o Taleban no poder, é mais do que uma ameaça real.

Afeganistão, Cabul nas mãos do Talibã. Embaixador da ONU: Eles estão nos procurando de casa em casa. Biden fala esta noite e Merkel: ‘Missão falhada’