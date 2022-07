Blackout Challenge, TikTok processado por duas famílias pela morte de filhas de 8 e 9 anos

As meninas morreram em 2021 após participarem do desafio online de se estrangularem. Empresa: “Vigilante no Compromisso com a Segurança”

As famílias de duas meninas que morreram em 2021 após participarem do “Blackout Challenge” espalhado no TikTok entraram com uma ação judicial contra a empresa chinesa. Em Los Angeles, seguido por Centro de Direito de Vítimas de Mídia Social (centro jurídico para vítimas de sites de redes sociais), Parentes das vítimas ficaram do lado do TikTok sobre ‘algoritmo perigoso’ Quem teria sugerido “freqüentemente e deliberadamente” a meninas de 8 a 9 anos, vídeos de desafio cujo terrível alvo era causar asfixia. De fato, conteúdos relacionados ao tema teriam sido sugeridos em seu feed, incentivando-os a participar.

história de garotas Uma vítima foi chamada Lalani Erica Renée Walton, 8 anos, Ele morava em Temple, Texas. Ele faleceu em 15 de julho de 2021 e segundo a polícia os motivos foram justamente “resultado direto da tentativa de participação no Desafio TikTok”. a outra menina, 9 anos, Eu era Ariana Jaylene Arroyo Milwaukee, Wisconsin. Aos sete anos, ela recebeu seu primeiro celular e, segundo seus familiares, o usava várias vezes ao dia, a ponto de ficar obcecada e viciada nele. Seu irmão de cinco anos a encontrou sem vida em 26 de fevereiro de 2021.











































































































"O TikTok soube, sem sombra de dúvida, que o Blackout Challenge estava se espalhando no feed, principalmente nas crianças", diz o documento elaborado pelos advogados. O processo inclui, então, outras alegações da rede social, como o fato de que O algoritmo promove conteúdo malicioso e permite que usuários menores de idade usem o aplicativo Não avisa os usuários ou seus responsáveis ​​legais sobre o vício social. Os advogados da família argumentam que a empresa permite a publicação de conteúdo perigoso porque aumenta as interações entre os usuários e o uso do aplicativo. Além disso, nos documentos enviados ao tribunal, foram citados outros casos de crianças, como 12 anos de Oklahoma E a australiano de 14 anos Ambos morreram de desafio social.

ele é Tempos de Nova York este guardiãoque tentou entrar em contato com um porta-voz do TikTok, não teve comentários da empresa sobre o assunto.

Porta-voz do TikTok: ‘Vigilante no compromisso com a segurança’ Nossas condolências às famílias por sua trágica perda. Esse “desafio” irritante, que as pessoas parecem estar cientes de outras fontes além do TikTok, é anterior à nossa plataforma e nunca foi a tendência do TikTok. correio porta-voz do TikTok – Permanecemos vigilantes em nosso compromisso com a segurança do usuário E se encontrarmos conteúdo relevante, iremos removê-lo imediatamente.” Há alguns meses, a empresa especifica que foi promovido projeto global Ele visa melhorar a compreensão das maneiras pelas quais os jovens são atraídos e engajados por meio de desafios potencialmente perigosos e conteúdo enganoso e enganoso.

O último caso na Inglaterra notícia Archie b. menino inglês de 12 anos Depois de participar do desafio está no hospital com a chamada "morte cerebral". Ele foi encontrado inconsciente, com um laço no pescoço, em sua casa em Southend, Essex, em 7 de abril. Segundo os médicos que acompanham o caso É 'muito provável' que Archie esteja com morte cerebral Eles argumentam que o tratamento de suporte de vida deve ser encerrado. Mas os pais são contra essa escolha.

Também na Itália há dois casos Casos relacionados ao Blackout Challenge também foram registrados em nosso país. Em janeiro de 2022, Challenge Online Series Isso resultou na morte de Antonella, 10, que morava em Palermo. Encontrando-a no banheiro e, tendo colocado um cinto no pescoço, os parentes contaram como a garotinha estava sempre “colada” ao smartphone. Após a morte da criança A autoridade italiana de proteção de dados ordenou a proibição Use os dados de usuários para os quais a idade do registro não é apurada. Em 2018, um menino de 14 anos morreu em Milão Encontrei no quarto sufocado por uma corda rochosa. Também neste caso, a família indicou o motivo da simulação do desafio social.