– Desistir Boris Johnson E os progressistas não parecem ser reais, porque o odiavam como Donald Trump. O dia todo é para confirmar a queda, a catástrofe, a perda de credibilidade. Esquecendo que ele governou muito mais do que a grande maioria dos nossos principais mineiros. Incluindo caras como Mario Draghi e Romano Prodi, eles ficam com raiva a cada 3 por 2

– Bebê Severny Ele já sonha com o impossível: o retorno da Grã-Bretanha à União Europeia. Mas isso é impossível, sabe por quê? Porque o Brexit não é decidido pelo BoJo no Gabinete, mas um referendo válido. Acima de tudo, porque os britânicos entenderam que – às custas do que a grande mídia havia afirmado erroneamente – a despedida da UE não havia mergulhado o Reino Unido no caos. Pelo contrário, permitiu que os súditos de Sua Majestade vencessem a vacina antiviral primeiro

– Estudo interessante sobre moscovitas, que parecem convencidos de que as sanções ocidentais podem ser uma oportunidade de desenvolvimento. Além da morte econômica da Rússia. Temos certeza de que chegamos a um acordo com essas pessoas?

– matar Shinzo AbeTudo já foi dito sobre ele. Então, eu gostaria de focar em uma coisa: eles o mataram por um motivo inútil e sem sentido, apenas porque o assassino estava desapontado com seu comportamento. Um momento você está lá, então você tem que deixar tudo de lado. Entes queridos, entes queridos, projetos futuros. Por quê?

– Eu conhecia a vaga do Ministério da Saúde, em cima dela Roberto Speranza. No vídeo constrangedor de empurrar a quarta dose, vemos uma avó e sua neta indo para a clínica onde ninguém está usando máscara. O pecado é obrigatório nos estabelecimentos de saúde, na saúde social e na assistência social, inclusive para os idosos. Alguém disse: O que é uma foto de m…

– Contigo Hoje ameaça a crise que terá efeito amanhã, assim como as dietas. Repito: o governo largou, não foi anunciado. Ou no engano, ninguém vai cair

– Podemos não ter percebido que o gasoduto será completamente desligado a partir de segunda-feira Nord Stream Que vem da Rússia com gás metano para a Europa. Em teoria, a estação deve durar cerca de dez dias para “manutenção”, mas alguns acreditam que ela nunca será aberta. Para corrigir a falha das turbinas, que foram construídas na Alemanha e construídas no Canadá, a Gazprom precisará de peças que Ottawa não pode vender devido a sanções. A menos que haja triângulos com a Alemanha ou um país estrangeiro. Talvez o problema seja resolvido, mas ainda há precedentes.