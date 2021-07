covid, alerta internacional variável delta. Os casos estão aumentando na Espanha, Portugal, Holanda e Rússia

O maior medo era: que Com a retomada do turismo, invocada, desejada, esperada, a infecção voltará. Isso confirma a situação retratada por alguns países europeus e relatada pela publicação do Ministério da Saúde que dispara o alerta da variável delta internacional. Covid retomou sua jornada, para dizer o mínimo, em quase todos os lugares. Mas em alguns países, como Espanha, Portugal, Holanda e Finlândia, destacam-se picos atribuídos não só ao maior contágio da variante delta, mas também à disseminação de turistas, adeptos e noites em clubes, principalmente jovens. as pessoas estão concentradas. Nos shows, nos eventos da Ultra Broadcast. Em suma, para se socializar, ele vivia sem máscaras nem distância. Na verdade, os primeiros a serem infectados são os meninos. Então, o vírus inevitavelmente atinge outras faixas etárias, começando com seus familiares. circular O site do diretor-geral do Departamento de Prevenção do Ministério, Giovanni Rida, no lançamento do alarme, olha com preocupação em agosto, quando A variante delta cobrirá de 70 (no início do mês) a 90 por cento dos casos. Durante os meses de verão, qualquer relaxamento das medidas sem um aumento simultâneo dos níveis de vacinação completa na população, pode levar a um aumento repentino e significativo de casos em todas as faixas etárias, especialmente menos de 50 anos, com um aumento concomitante de hospitalizações e mortes.