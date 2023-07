A condenação de Greta Thunberg é uma lição para o urdu perdoado Ramer Rackete

No panteão da esquerda local, sempre em busca de um simulacro para venerar, encontram-se os dois: Greta Thunberg E Carola Rackete. Cada um dos protestos anti-regime salsa é a personificação dos totens máximos das brigadas progressistas que marcham contra a direita: a primeira uma vestal de ideologia verde, a outra uma sacerdotisa de boas-vindas selvagens. Seus cartões sagrados são acenados nas ruas e parlamentos, e suas lutas foram transformadas em cartazes durante as campanhas eleitorais. Ambos são intocáveis ​​perante a lei, apesar dos constantes confrontos para minar o sistema. Intocáveis ​​até ontem, pelo menos em relação a justiça O sueco que condenou Thunberg por não cumprir uma ordem policial. Uma boa lição, certamente inédita, para aqueles sargentos italianos que perdoaram Raquette dois anos atrás, depois que ela não apenas pisoteou as ordens da Autoridade Portuária, mas chegou ao ponto de abalroar o barco-patrulha da Guardia di Finanza.

Cada caso legal tem seu próprio direito, sem falar que é tratado pelos tribunais de dois países diferentes. No entanto, as oscilações legais das duas heroínas restantes são tão semelhantes que é impossível não abordá-las. Rackete File Cabinet, aqui na Itália, a gente conhece muito bem. Tudo começou em 29 de junho de 2019, quando ele era capitão do time olhando o mar 3, desinteressado da moratória imposta pelo governo italiano, entrou à força em Lampedusa e libertou cerca de cinquenta imigrantes ilegais. Entre eles, como revelamos JornalHá também três bandidos feios que, em um ano, foram condenados a vinte anos de prisão cada um pela tortura dos desesperados amontoados nos centros de detenção da Líbia. Um arrogante gesto de força contra o então Ministro do Interior Mateus Salvini, dono do decreto de segurança que o impedia de ser atracado no porto, imediatamente impressionou o Partido Democrata, que iniciou uma campanha na mídia quando o procurador-geral de Agrigento o indiciou primeiro por atropelamento e depois por tráfico de pessoas. O resultado é igualmente conhecido. Arquive o arquivo, de qualquer maneira. E isso apesarforça do trabalho. Para o veto será “cumprimento do dever de socorrer” que “Não se esgota no acto de salvar os afogados do perigo de se perderem no mar, mas inclui um apêndice e a consequente obrigação de os desembarcar em local seguro.” . Mesmo que isso contradiga a lei estadual.