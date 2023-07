Os drones desempenharam um papel crucial – e devastador – na guerra na Ucrânia

A partir de setembro, alunos russos aprenderão a manobrar drones de lutar. Senador Artem Chekhin Anuncie lições que farão com que os alunos aprendam a correr drones (FVO) como parte do programa “Fundamentos de Segurança da Vida”.

As aulas de drones, armas e bombas começarão no dia 1º de setembro

Alunos do 10º e 11º ano também serão treinados no uso armas por assalto e granadas como parte do programa. O Ministério da Defesa da Rússia já aprovou a nova versão, que será adotada a partir de 1º de setembro, informa a agência de notícias RIA Novosti.

O vice-ministro da Defesa, Ruslan Tsalikov, disse que o programa incluirá informações operacionais básicas e formas de abordá-las. armas inimigasincluindo os próprios drones.

Para Londres, Rússia quer impor “militarismo nacional”

Os drones têm sido amplamente utilizados no conflito na Ucrânia, a fim de localizar e atacar posições inimigas. Ambos os lados apelaram desta forma ataques aéreos Em alvos militares e civis, enquanto a sangrenta batalha se desenrola na frente e atinge a Rússia Áreas residenciais Somente com drones. A lista de diferentes tipos de drones usados ​​em batalha é extensa. Eles incluem o turco Bayraktar TB2, o americano Switchblade 300 e 600 e o iraniano Witness 136, para citar alguns.

Citando informações de inteligência, o Ministério da Defesa britânico descreveu o novo currículo russo como uma tentativa de impor uma “patriotismo militar”. A ênfase renovada da Rússia na educação militar para meninos é em grande parte uma tentativa de cultivar uma cultura em vez de desenvolver habilidades reais.”