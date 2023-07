Por que a Ucrânia está ajudando os Bálcãs: aderir à União Europeia para afastar a influência russa

A política de expansão nunca foi estável. Sempre teve altos e baixos, fases em que teve um papel mais ou menos importante, fases em que precisa de ser reforçado e fases em que deve manter-se afastado. Estamos agora em um novo momento de política de expansão, devido a vários fatores importantes.

Primeiramente, A guerra na Ucrânia. Após a agressão russa, ficou claro comoUnião Europeia Ele foi transferido (ou envolvido pessoalmente?) e teve que buscar soluções alternativas para não perder o equilíbrio na política externa. A solução foi chamada: Política de Alargamento.

Agora, isso obviamente está usando Vinte e sete estados membros vinte e sete diferentes políticas externas, A União Europeia tem um problema estrutural, como ator global. Ele é incapaz de dar um uma resposta, Ele sempre vai dar diversos; É assim que funciona, sobretudo porque em política externa a nível europeu vota-se comconsenso. Portanto, nos rendemos à chantagem de países que querem preservar sua soberania no campo da política externa.

Mas, no caso da Ucrânia, eles conseguiram deixar essa forma de agir de lado e convencer uns aos outros de que o desafio era muito grande para eles deixarem aquele país. E assim deu um novo impulso a um deles política de expansão Esquecido e deixado por muito tempo.

A Ucrânia tornou possível resolver um problema que estava oculto há muito tempo: um problema reformas da união europeia, da mudança interna, necessária para depois poder acolher também novos membros. Ele reviveu a política que estava Comente.

Claro, resta saber se você vai Balcãs Eles estarão prontos para aceitar este novo desafio. Mas, tanto quanto se pode ver, o Macedônia do Norte (Com alterações à Constituição impostas pela Bulgária e finalmente aceites) fAlbânia Estou realmente no caminho certo.

Neste ponto surge automaticamente uma pergunta (na minha opinião essencial): Será possível não esquecer os Balcãs e não os colocar em segundo plano, mas contrariar este ímpeto colocando a Ucrânia ao seu lado? Seria possível evitar dois processos rodando em paralelo, um mais rápido e outro mais lento? Só assim for possível, que evitemos cometer erros e evitemos isolar ainda mais os países dos Balcãs, que, depois de décadas (e mais) de adaptação à União Europeia, já tentam descontentamento Essas diferenças de tratamento.

Na minha opinião, abordar o alargamento separando a Ucrânia (justificado), Moldávia E Geórgia (Injustificado na minha opinião, considerando seu nível de total despreparo, seu nível de corrupção e a terrível situação econômica) e Balcãs (que esperava há décadas) arrisca não só criar mais frustração nos Balcãs, mas também deixar esta região sob a poderosa influência de Rússia.

E os Bálcãs são nossos vizinhos. Não queremos arriscar. Além disso, alguns países merecem progressos no seu caminho: a Albânia e a Macedónia do Norte estão a negociar, e a montanha negra também , Kosovo Ele implementou várias reformas e como o único país que não tem status de candidato, terá o direito de recebê-lo (por isso, no entanto, a UE deve remover as sanções contra ele, mesmo que sejam dadas à Sérvia).

A Ucrânia pode ajudar os Bálcãs apenas se os Estados membros entenderem que éoportunidades para eles também. É uma questão política. Seria um grande gesto se pelo menos um dos países dos Bálcãs se juntasse à Ucrânia. Isso dará esperança para o futuro de nossos vizinhos e impulsionará toda a região dos Bálcãs. Além de fortalecer a União Europeia.

Nasci em Trento, graduei-me em Ciência Política na Universidade de Innsbruck, tenho um mestrado em Estudos Europeus (Freie Universität Berlin e College of Europe Natolin) com especialização em História Europeia e uma tese de licenciatura em Crimes de Guerra e Esclarecimento do Passado na Alemanha e na Bósnia e Herzegovina. Sou particularmente apaixonado pelos Bálcãs e pela Bósnia e Herzegovina, onde morei seis meses e também aprendi a língua bósnia.

