A revolução silenciosa de Biden: “Os Estados Unidos foram construídos não por Wall Street, mas pela classe média.” Manobra 6 trilhões de bilhões

Enquanto você está na Itália, há uma disputa sobre picadas de alfinete nos Estados Unidos Joe Biden Tiro de artilharia pesada. Além de ajustar o imposto sobre herança em ativos muito grandes. Em seu discurso em Cleveland, o presidente traçou uma visão de comunidade que contrasta com a que se estabeleceu desde 1980 nos Estados Unidos. venha super Bônus e salários enormes Para indignar-se com a desigualdade, desde as práticas de negócios até a estagnação das folhas de pagamento, Biden recuperou linhas de fratura que minam o sistema de estrelas e raias. 10 minutos após o início do discurso, o primeiro torpedo disse: “Eu não quero punir ninguém, eu não tenho Nada contra Wall Street Ou contra aqueles que ganham milhões … Mas não foi Wall Street que construiu este país. Os Estados Unidos foram construídos por Classe média E a classe média foi construída por sindicatos“

Junte-se a nós para dar feedback sobre nosso progresso econômico e compartilhar minha visão para o futuro. https://t.co/h5ULW6rjJ7 – Presidente Biden (POTUS) 27 de maio de 2021

Biden indicou que é consistente corte de impostos Quais grandes empresas se beneficiaram nos últimos anos não contribuíram para O poder econômico do país é inútil. Entre 2010 e 2020, disse o presidente, “eles lucraram um trilhão de dólares”, mas também explicou para onde foi esse dinheiro. O 56% Foi usado para recompra Suas ações (assim chamado comprar de volta), que é uma forma de aumentar artificialmente os preços das ações e, portanto, também O valor das opções de ações Que, dedutíveis de impostos ou quase dedutíveis de impostos, constituem uma boa parte dos salários dos gerentes seniores. Outros 38% acabaram em ganhos. Apenas 8% dos lucros foram para salários da força de trabalho e العاملة pesquisa e desenvolvimento. É assim Os Estados Unidos caíram do primeiro para o nono lugar no mundo por sua capacidade de inovar. “Se aumentarmos os impostos corporativos de 25 para 28%, (na Itália 27%E a ed), permanecerá Nível mais baixo desde a Segunda Guerra Mundial E bem abaixo de 36% em 2017.

Um aumento na taxa garantirá um retorno de $ 90 bilhões o ano. Biden explicou que o dinheiro que vai ajudar a moldar o novo modelo econômico que temos em mente é mais inclusivo e se preocupa com os trabalhadores. Para que todos possam encontrá-la novamente ‘Um pouco de esperança’Um pouco de esperança. Com taxas muito baixas É sábio e correto investir, especialmente em pesquisas médicas, novas tecnologias e transformação ambiental.

Mais impostos para o 1% do topo, menos para o resto – “No passado, adotamos planos de isenção de impostos a partir de 2 trilhões de dólares que beneficiou 1% mais rico Da população. No entanto, raramente falamos sobre isso Redução de impostos para a classe média.…Poxa... Mas o que ele faz? Nós simplesmente pedimos Esse 1% dá a volta para nós devolvam parte do dinheiro que tinham. ”Alguém na Itália poderia resumir o discurso do presidente americano da seguinte maneira: “Este não é o momento de aceitar, mas de retribuir o favor”Siga Biden. “Ao restaurar os impostos sobre o 1% mais rico da população aos níveis da presidência de George W. Bush, podemos contar com a receita 13 bilhões de dólares anualmente. Dinheiro que pode ser usado Financiamento gratuito da faculdade para todos os nossos alunosBiden disse.

O presidente insistiu firmemente que era necessário Melhorar o nível educacional da população dos Estados Unidos. “Uma força de trabalho mais qualificada … é o que todos os grandes administradores exigem … bem, é hora de eles ajudarem a fazer acontecer.” As palavras do presidente já provocaram o primeiro Nervosismo em Wall Street. Número um em Ip Morgan Jimmy Damon (US $ 31 milhões em salário em 2020) criticou os planos de Biden como perigosos na medida em que poderiam causar uma “fuga de cérebros e capital do país”

Vivemos em um sonho americano de cabeça para baixo – Segundo Biden, precisamos restabelecer um elo entre os sucessos da economia americana e os arquitetos desse sucesso, os trabalhadores. Os resultados obtidos pela empresa no passado também foram traduzidos em benefícios para seus funcionários, Hoje, isso não é mais o caso. Eu sou um capitalistaBiden disse, e ele é Então deve funcionarEntre 1948 e 978, a produtividade dos Estados Unidos aumentou Os salários também aumentaram em 100% e 100% dos trabalhadores. Mas desde 1979, a produtividade aumentou quatro vezes mais do que os salários. O contrato social é corrupto. disse o chefe. Estamos acostumados a olhar apenas para o valor das ações e a remuneração dos gerentes seniores para avaliar o sucesso de uma empresa, mas isso está errado. Os salários dos trabalhadores devem voltar a crescer e os funcionários devem restaurar sua dignidade, direitos e respeito. ” Ganhos crescentes e salários estáveis ​​são a antítese do sonho americano.. Ninguém deveria trabalhar 40 horas por semana e ainda ser pobre, então temos que elevar a fasquia Salário mínimo E fazer as empresas competirem para atrair trabalhadores. Também temos que aprovar leis Proteção dos direitos sindicais.

Biden lembra de algumas maneiras A criança na multidão chora para o rei nu. Tudo o que ele diz é conhecido, documentado e estudado. O surgimento de disparidadesExplosão de honorários de diretores livres de resultados, deduções graduais de impostos em benefício de grupos e empresas mais ricos. Até chegar a situações surreais amadas pelos homens mais ricos do mundo De Jeff Bezos, Elon Musk e Warren Buffet pagamento proporcional, Impostos muito mais baixos do que o trabalhador. ou porque O gigante vem Nike, Amazon, GEEles conseguiram Não pague um dólar em impostos Faça um zigue-zague entre os diferentes estados fiscais dos EUA. Mas nenhum dos presidentes democratas que fizeram rodízio na Casa Branca nos últimos 30 anos, de Clinton a Obama, tratou dessas questões com tanta energia. A lição de Trump foi instrutiva, e a emergência pandêmica paradoxalmente ajudou.

Das palavras às ações, a manobra milagrosa – Hoje, Biden apresentou seu projeto de lei orçamentária ao Congresso com intervenções válidas como um todo 6 trilhões de dólares. O dinheiro deve ser encontrado em algum lugar, Há dívida, mas também há uma redistribuição da carga tributária como parte de uma redistribuição gigante.