“Ai meu Deus, eles estão indo tão rápido” – Libero Quotidiano

bem ali Novo vídeo perturbador sobre objetos voadores não identificados nos Estados Unidos. A filmagem foi capturada pelo radar do porta-aviões americano Omaha, na costa da Califórnia em 2019, e foi publicada por Jeremy Korbell No Twitter: “Estes são dados fotovoltaicos mostrando uma série de eventos OVNIs em uma área próxima a San Diego”, escreveu ele. Nos novos clipes, marinheiros a bordo do Omaha são vistos assistindo até 14 corpos estranhos, Com pelo menos 1,82 metros de diâmetro, massa sólida, ele gira no navio a toda velocidade. “Oh meu Deus, eles estão indo tão rápido.”Ele ouve alguém dizer. O diretor explicou que o vídeo foi filmado no centro de informações de combate do navio em 15 de julho de 2019: Korbel postou depois que foi desclassificado pelo Pentágono.

Nas últimas semanas, Corbell já postou vários vídeos, todos referindo-se a esses episódios de julho de 2019 sobre um navio da Marinha dos EUA que estava na costa da Califórnia.. Coisas estranhas foram acesas Também entraram no sinal dos diversos radares do porta-aviões, que o imortalizaram. Korbel descreve com precisão o que aconteceu, e também revela as coordenadas e o tempo de observação: 32 ° 29’21,9 “N 119 ° 21’53,0” W, em 15 de julho de 2019 e Assistido entre 21h e 23h.

Exatamente o mesmo período de tempo dos vídeos anteriores. A velocidade foi registrada entre 46 e 158 mph, com um tempo de vôo registrado de mais de uma hora. No momento, o Pentágono não divulgou nenhum comentário sobre isso, o que fez em fotos anteriores. Vamos ver se ele vai falar sobre esse novo filme agora.