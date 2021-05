Alemanha pede desculpas à Namíbia e reconhece os genocídios herero e namas no início do século 20: doará 1,1 bilhão em 30 anos

Depois de meia desculpa Emmanuel Macron O Ruanda Em relação às responsabilidades França No genocídio de 1994, o de Alemanha que admitiu pela primeira vez em sua história que ela havia cometido “Genocídio” contra residentes herero e os deuses uma casa no Namibia Durante a era colonial vai doar ao estado africano للدولة 1,1 bilhão de euros na ajuda ao desenvolvimento.

O Ministro das Relações Exteriores pronuncia palavras de desculpas, Heiko Mas, em uma declaração escrita também para saudar a assinatura de um acordo com a nação africana após mais de cinco anos de difíceis negociações sobre os eventos no antigo sudoeste colonial da África. Alemanha Entre 1884 e 1915: O Chefe da Diplomacia da Berlim lembre o Dezenas de milhares de mortos Hereros foi cultivado por colonos alemães durante os massacres cometidos entre 1904 e 1908, no que alguns historiadores consideram O primeiro genocídio do século vinte.

“À luz da responsabilidade histórica e moral da Alemanha, pediremos perdão à Namíbia e aos descendentes das vítimas” em “atrocidade” Ordens, continuou o ministro. Acrescentou que num “gesto de reconhecimento do imenso sofrimento das vítimas”, o país europeu apoiará a “reconstrução e desenvolvimento” da Namíbia através de um programa financeiro de 1,1 mil milhões de euros. selecione-o Não é uma base legal para compensação E que esse reconhecimento não abre espaço para nenhum “pedido judicial de indenização”. Esse valor será pago em 30 anos, segundo fontes próximas às negociações, e beneficiará principalmente os descendentes desses dois povos.