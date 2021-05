“Mas você viu na TV?” Assustador Flavio Briatore para enfrentar Mario Draghi – Libero Quotidiano

Tomador de decisões ou mediador? Este é o assunto que ele trouxe oito e meia Isto Mario Draghi. Na transmissão ele fez Lily Gruber Transmitido no La7, falamos sobre o primeiro-ministro e analisamos seu caráter. Aqui está o papado usual Andrea Scanzi A partir de Acontecendo todos os dias, ultrà grillino, que é claramente crítico do primeiro-ministro. E para fazer isso, para não perder nada, também levanta Flavio Briatore. Mas vamos em ordem.

facto Piloto do M5s bateu É um agravante para os M5s, e estou falando de atribuições – começa o deputado -. Do ponto de vista dos M5s, não há mais duas designações primárias com relação ao CdP e Ferrovie dello Stato, que Foram duas grandes vitórias para o conde.Um. Agora tem gente que não tem nada a ver com os M5, que não toca na bola ”, confirma Skanzi, um tanto desanimado com o pôr do sol.

“O método de Draghi? Pode ser eficaz, ela é uma tomadora de decisões, Para a maioria deixa migalhas: Decide com seus técnicos – Recorre o suposto cuidador -. Mas negar francamente a natureza tecnocrática de direita liberal desse governo parece-me um perigo dialético. Não estou dizendo que é um dos governos mais direitistas da história da república … mas dane-se. Pense nas decisões de justiça, para evitar as demissões que não existem mais e que ele de alguma forma esperava Andrea orlando. Ele insiste que a ideia do trabalhador é muito baixa, e isso significa não protegê-lo de forma alguma ”.

E de novo: “Parece impossível negar que o governo Draghi está muito longe da direita. Não é de surpreender que, assistindo TV, me parece que um dos mais entusiasmados é Flavio Briatore. E se for assim, isso significa que este governo tem uma pegada empresarial da qual gosto um pouco ”, conclui Skanze. Sim, ver Briatore satisfeito e Skanze cético, de fato, soa muito como uma boa e excelente notícia.