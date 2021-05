O gasto federal de US $ 6 trilhões é um recorde. Também para impotência

Joe Biden Não prejudicando suas ambições de recuperação econômica e preparando-se para propor um orçamento de gastos federais padrão: $ 6 trilhões em 2022.

Um nível não alcançado após a Segunda Guerra Mundial atesta o momento histórico e definidor para a economia e a sociedade dos Estados Unidos da América.

A administração democrata imediatamente deu uma impressão agressiva às políticas de renascimento do país, que cessaram após o colapso com o pandemia.

O que esperar, então, nos Estados Unidos, com gasto federal de US $ 6 trilhões em 2022 Biden Harris?

O orçamento federal de US $ 6.000 milhões de Biden

Notícias vazaram de Tempos de nova iorqueNa sexta-feira, 28 de maio, o presidente Biden vai propor um orçamento que levará os Estados Unidos aos níveis mais altos de gastos federais desde a Segunda Guerra Mundial.

Segundo rumores, o primeiro pedido de orçamento do presidente Biden prevê que o governo federal gaste US $ 6 trilhões no ano fiscal de 2022 e que os gastos totais subam para 8200 bilhões em 2031.

A proposta reflete plenamente as ambições do Biden que ele deseja apoiar Classe média E levanteFeito americanoPara melhor competir globalmente em uma economia, ela deve dominarEnergia renovável.

De acordo com a análise do New York Times, se os planos de Biden forem implementados, a cada ano, durante a próxima década, o governo gastará até um quarto da produção econômica total do país. Ele arrecadaria receitas fiscais iguais a pouco menos de um quinto do total da economia.

Em 2028, quando Presidente biden Quando um segundo mandato termina, os Estados Unidos podem contabilizar mais receita tributária como parcela da economia do que em qualquer ponto da história estatística recente.

As projeções, levando em consideração os planos da Administração Democrática totalmente implementados, falam de um crescimento dos EUA de 2% ao ano em uma década e do desemprego abaixo de 4% (agora é de 6,1%).

Biden, para um gasto tão grande do orçamento federal, visa obter taxa de juros Baixa recessão, com Grandes investimentos As iniciais devem ser empurradas por um longo período de tempo.

O que acontecerá com o déficit americano?

Com gastos federais recordes, o que se pode esperar do déficit?

A análise destacou que os Estados Unidos terão um déficit orçamentário federal de US $ 1,8 trilhão em 2022, mesmo com o crescimento anual mais rápido desde o início dos anos 1980.

Espera-se que esse déficit pare nos anos subsequentes, antes de crescer novamente para quase US $ 1,6 trilhão em 2031.

O Dívida total Pertencente ao público excede em muito o valor anual da produção e chega a 117% O tamanho da economia em 2031.

Em 2024, a dívida como parcela da economia atingirá o nível mais alto da história americana, ultrapassando o recorde da era da Segunda Guerra Mundial.