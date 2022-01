Covid no Peru A epidemia deixou cerca de 98.000 crianças órfãs – na última hora

(ANSA) – LIMA, 07 de janeiro – A pandemia COVID-19 matou quase 98.000 crianças órfãs no Peru, o governo do país, o mais triste do mundo com a pandemia em relação à sua população total, diz.



“Infelizmente, nosso país é aquele onde quase 98.000 crianças perderam seu pai, mãe ou tutor durante a pandemia”, disse a Ministra para Assuntos da Mulher, Anahi Durand, com base em dados publicados pela revista médica The Lancet. “Temos um registro triste”, acrescentou.



Durand disse que o ministério está pagando atualmente uma pensão de 200 seouls (cerca de US $ 50) a mais de 18.000 famílias, mas espera-se que o número de beneficiários aumente. O governo pretende atendê-lo a 83.664 crianças e adolescentes órfãos, além de apoio psicológico e educacional.



O Peru, com uma população de 33 milhões, tem a maior taxa de mortalidade mundial por Covid-19: 6.122 mortes por milhão de habitantes. O país sul-americano, que sofre com a terceira onda da epidemia, registrou mais de dois milhões de casos de coronavírus e mais de 202,9 mil mortes.



