Capitol Hill O que aconteceu com os atacantes? – Corriere.it

Um ano após o ataque ao Congresso, 57 dos heróis daquele dia dramático já foram ou estão prestes a ser nomeados. Os réus terão duas vezes mais chances de serem libertados da prisão provisória do que os réus regulares. Com mais de 4 vezes menos probabilidade de ser condenado

Um ano depois do ataque ao Congresso que ameaça impedir a transferência democrática do poder para os Estados Unidos, o que aconteceu aos heróis daquele dramático 6 de janeiro? Nestes 12 meses, não mudou apenas a percepção da seriedade do ocorrido entre os conservadores (Hoje, 34% dos americanos justificam a violência política), mas a narrativa daquele dia também mudou na mídia de direita: Os agressores – que também foram inicialmente incriminados por redes como a Fox – foram vítimas da repressão judicial nos tribunais de Biden. (Na verdade, é composto por juízes nomeados em grande parte por presidentes republicanos.) Não é à toa que até agora apenas a lei dos xamãs e aqueles que confessaram ter atacado a polícia foram julgados à força.

Poucos condenados (e de forma moderada) e muitos candidatos: Muitos deles até usam a marcha ao Congresso como um trampolim para as eleições. eu Nada menos que 57 heróis daquele dia dramático Os que já se candidataram a cargos políticos em 2021 ou estão prestes a fazê-lo este ano Pesquisa Politico.com. Eles incluem vários candidatos a parlamentos estaduais, mas também 24 candidatos ao Congresso de Washington e 5 aspirantes a governadores, de Ryan Kelly em Michigan a Doug Mastriano na Pensilvânia.

Depois de um ano investigando o maior evento criminal em massa da história dos Estados Unidos, parece que A justiça se esforça para seguir seu curso: Muitos dos réus de 6 de janeiro estão sendo tratados com luvas, de maneira permissiva para dizer o mínimo, considerando as conclusões da investigação da Slate. O American Journal analisou os eventos de 733 pessoas presas por agressão ao Capitólio, pesquisando bancos de dados disponíveis publicamente e centenas de arquivos pessoais. A tendência óbvia: Os acusados ​​dos acontecimentos de 6 de janeiro foram devolvidos às suas casas enquanto aguardam julgamento em uma taxa muito maior do que o resto dos presos em 2019 (85% vs 42%) Em outras palavras: os réus de 6 de janeiro terão Eles têm duas vezes mais chances de serem libertados da prisão enquanto aguardam o julgamento e mais de quatro vezes menos chances de serem condenados. Não só isso: as sentenças proferidas foram mais leves do que as normalmente exigidas de criminosos admitidos.

O que sabemos sobre o acusado?

Dos 733 presos, 702 foram autuados em juízo distrital federal e 31 em tribunais superiores, que costumam tratar de casos menos graves. Desses 31 réus de escalão inferior, seis eram mulheres, 24 eram homens e uma era uma mulher trans que foi inicialmente acusada de porte ilegal de arma. 14 deles foram libertados sob fiança enquanto aguardam julgamento. Isso inclui a influente mãe e filha do partido Gop de Oregon Kristina e Yevgeniya Malimon, que foram defendidas por um dos advogados de impeachment de Trump.

Dos 702 réus no tribunal distrital, pelo menos 99 se declararam culpados e aguardam julgamento. 72 réus se declararam culpados e já foram condenados. Dois foram mortos, dois fugiram e um não se opôs. Os 526 restantes se declararam inocentes.

Quantos réus estão na prisão?

Um pouco. 85 por cento dos réus no tribunal distrital obtiveram alguma forma de libertação antecipada e apenas 15 por cento tiveram que esperar pelo julgamento na prisão. O tratamento especial dado aos agressores do Capitólio é notável quando se comparam as proporções: em 2019, apenas 42% dos réus federais foram libertados da prisão enquanto aguardavam julgamento ou resolução de caso, enquanto 58 foram forçados a aguardar julgamento na prisão. .

Razões para este tratamento especial

Existem várias explicações plausíveis para esse fenômeno. Apenas 30 por cento dos presos em 6 de janeiro tinham ficha criminal, Aponta o analista político Robert Pappe, ante 73% dos condenados por crimes federais. Além de Os réus nos casos de 6 de janeiro têm maior probabilidade de serem brancos do que aqueles em um caso criminal federal típico. De acordo com a estimativa preliminar de Pape, 95% dos réus em 6 de janeiro eram brancos contra

52% nos EUA em 2018. Estudos têm mostrado que o sistema de justiça criminal é crivado de preconceitos que levam a disparidades raciais surpreendentes.

Por último mas não menos importante, Os réus de 6 de janeiro parecem ter mais recursos do que a média dos réus criminais, contratando advogados particulares de alto escalão que custam quatro vezes mais que a média dos réus..

O que sabemos sobre os acusados ​​de agredir a polícia?

Relativamente poucos dos acusados ​​de agredir policiais têm ligações com grupos de extrema direita ou tiveram problemas com a lei no passado.

O que aconteceu com as pessoas que se declararam culpadas?

Dos mais de 170 réus que se declararam culpados, pelo menos 70 já foram condenados. 44% deles passarão entre 14 dias e 5 anos na prisão. Outros 25 por cento cumprirão uma pena diferente na prisão e o resto ficará em liberdade condicional. Muitos dos arguidos foram condenados a penas inferiores às solicitadas pelo Ministério Público. Começando com o xamã QAnon, Jacob Chansley: 41 meses em vez de 51.

Quantos ainda estão detidos?

76 réus ainda estão detidos sob a acusação de agressão violenta a policiais. Muitos deles têm antecedentes criminais. Alguns são acusados ​​de agredir o ex-oficial da Polícia do Capitólio, Michael Fannon. Timothée Desjardins supostamente atacou os policiais com uma perna de mesa. Foi alegado que Andrew Quentin Takei espancou os policiais com um chicote de metal. Uma ação foi movida após se gabar de um incidente com uma mulher no aplicativo de namoro Bumble. Michael C. Lubach, ex-fuzileiro naval: ao atacar os oficiais, impediu-os de prestar os primeiros socorros aos atropelados na revolta e a alguém que morreu depois. Alguns dos detidos são membros de grupos extremistas como os Proud Boys. Guardiães da seção.

Os réus violaram os termos de sua libertação?

Oito pessoas atualmente detidas na prisão receberam inicialmente liberdade antecipada e, em seguida, retornaram à prisão por vários motivos. Entre eles estava Pauline Bauer, uma das prisioneiras que participaram da revolução no Capitólio. Dois outros réus em 6 de janeiro, inicialmente libertados e depois presos novamente, eram líderes proeminentes do “Garoto Orgulhoso”, acusados ​​de orquestrar a violência inicial que levou a uma tomada em massa do Capitólio.

Alguns dos atacantes mais famosos estão foragidos

O ataque também foi sem precedentes, pois os rebeldes documentaram todos os seus movimentos, permitindo que o mundo monitorasse suas ações em tempo real. Entre os manifestantes mais proeminentes naquele dia e depois soltos lá Robert Keith Packer, que vestiu a camisa do Camp Auschwitz Durante a revolução, e Kevin Seyfried, fotografado segurando a bandeira confederada. E há o pai, James Ram Jr., que se gabou de fazer xixi no escritório da porta-voz Nancy Pelosi e do vídeo do meu filho. entre eles também Policial de Chicago, Carol Choiseuk Ele usa um colete de juramento durante o ataque.