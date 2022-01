Vídeo do ditador preocupando a Coreia do Norte – Libero Quotidiano

Kim Jong Un Durante sua última aparição pública, ele foi Irreconhecível. Na verdade, o ditador era tão magrinho, que sobrou até a dúvida de que era mesmo ele como se vê neste vídeo que postou República. Apesar dos rumores persistentes sobre sua saúde, o líder norte-coreano estaria bem e até teria perdido pelo menos 20 quilos. Seul Intelligence está novamente se expressando sobre a rápida perda de peso de Kim Jong Un durante a audiência parlamentar usual realizada a portas fechadas.

E também negando rumores de que Pyongyang pode ter usado um dublê na última aparição pública do líder, líderes de Serviço Nacional de Inteligência (Legal) relatado, no relatório da agência Yonhap, que o Líder atingiu um peso máximo de cerca de 140 libras antes de perder peso posteriormente e que a perda de peso foi evidente por volta de junho.

Afinal, as condições de saúde de Kim Jong-un foram, durante anos, assunto de notícias bastante confiáveis ​​e, acima de tudo, especulações também sobre as consequências políticas para a Coreia do Norte se ele morrer. De fato, no momento não há herdeiros que possam substituí-lo.