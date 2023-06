Gaddafi Jr. e a greve de fome na prisão de Beirute – Corriere.it

Ainda não está claro se isso é mito ou realidadeTesouro da família Gaddafimas mesmo que certamente exista ainda não ajudou Aníbal Gaddafieu eu Compre sua liberdade no Líbano. Ele era o quarto filho (de oito irmãos), agora com 47 anos, do Coronel Muammar, que foi horrivelmente capturado pelas milícias revolucionárias líbias nas portas de Sirte em outubro de 2011, e está em greve de fome há quatro dias em um Beirute prisão. Ele não come desde sábado em protesto contra sua detenção ilegal sem julgamento. Sua saúde já está em perigo, pois sofre de cólicas estomacais e dores nas costas. Eles o trancaram em uma cela muito pequena e ele não conseguia se mover “, denunciou em entrevista ao jornal The ChristianOrient Le Jour Seu advogado, Paul Romanos.

A história nos lembra mais uma vez as sérias dificuldades enfrentadas pelos herdeiros de Gaddafi desde a revolução com a ajuda da intervenção militar da França, Estados Unidos e Inglaterra, que derrubaram a ditadura sem conseguir restaurar a ordem interna na Líbia. Já em agosto de 2011, Hannibal fugiu para a Argélia com sua mãe Safia, irmão e duas irmãs. Na Europa, tinha fama de violento, depois de em Roma, em 2001, espancar dois polícias, e três anos depois com guarda-costas tirá-los dos franceses: estava protegido por um passaporte diplomático. Depois de chegar a Omã, ele encontrou refúgio político no regime sírio de Assad. Mas aqui em 2015, a milícia xiita libanesa Hezbollah interveio, exigindo informações sobre o desaparecimento do Imam Musa al-Sadr. Uma história na qual Aníbal não desempenhou nenhum papel: ele tinha apenas três anos em 1978 quando Sadr, o líder histórico dos xiitas libaneses e fundador da milícia Amal, desapareceu misteriosamente na capital líbia. Então Gaddafi disse que Sadr havia embarcado em um avião para Roma em Trípoli. Mas do Líbano eles responderam que ele foi assassinado devido a uma história complicada relacionada ao financiamento dos grupos militares envolvidos contra Israel. No entanto, Hannibal permaneceu na prisão de Baalbek por sete dias antes de ser transferido para Beirute. Hoje ele está tentando definir sua causa na esperança de libertação. Mas o caos interno na Líbia não está ajudando. As eleições devem ser realizadas em dezembro: Saif al-Islam, o irmão mais velho de Hannibal, gostaria de concorrer e há muitos inimigos.