Realismo, grosseria e “desordem gramatical”: a “Guerra” de Celine está longe de autocensura e boas maneiras

O inédito Selenian trata o assunto como uma perspectiva dúbia e confusa de colapso, como um obstáculo a ser superado, como uma perturbadora ressaca de sangue e tripas e canhões e balas que sempre reverbera como ruído de fundo.

enquanto guerra para Ferdinand Celine (O Adelphi), que não foi publicado naquele ano, não é um panfleto anti-militar ou anti-guerra como lido pedantemente mesmo em tampas de bueiros. Não pela leitura do romance recriado com base em 250 papéis manuscritos e numerados, mas ilegíveis, do escritor francês falecido em 1961 aos 67 anos, Seu oposto deve ser espiritual. Isso só se você analisar guerra A partir daqui, a pessoa toma voluntariamente o caminho errado.

O inédito Selenian trata o tema da “guerra” como uma perspectiva terrível e turbulenta a ser exposta, como um obstáculo a ser superado, como uma perturbadora ressaca de sangue e tripas e canhões e balas aqui tão Bukowski que sempre ecoa como ruído de fundo ( “Melaço está cheio de granadas”) e no estrondo perpétuo nos ouvidos do protagonista (“Eu tenho guerra na minha cabeça“). guerra Começa bem no meio de um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial na Bélgica com o narrador Ferdinand (alter ego de Celinian, aqui um cabo do exército francês) descrevendo sua condição física arruinada. Após uma série de explosões, seus companheiros de infantaria foram mortos. A dimensão descritiva de Wounds – a orelha colada ao chão encharcada de sangue, o braço quebrado, a perna dormente – é ao mesmo tempo um realismo angustiante e uma insolência irônica. Não há simpatia por si mesmo ou por ninguém, mas há quase um sorriso irônico que encontra sua natural continuação formal no jargão polido da indignação.

Nota de Ferdinand vis A “Coragem” espalhada é a pintura de Picasso sombreada pelas delícias de Boscian. Algumas páginas depois, Ferdinand se viu ferido, pensando estar morrendo, se não totalmente morto, entre camas e macas em um hospital em Peurdu-sur-la-lys Ele permanecerá lá sofrendo vários altos e baixos até o final da história. Na verdade, se alguém nos pedisse uma sinopse muito breve de Guerra, diríamos: o soldado Ferdinand convalesceu em um mundo povoado por prostitutas, ereções perpétuas, masturbação frenética, uma enfermeira morta e outros soldados bastardos. Brevemente, Romance estritamente proibido para menores, além de “distúrbio gramatical”Como o tradutor escreve Ottavio Vaticano No fundo, pulsa com uma linguagem desprovida de qualquer modéstia moral e ética. Basicamente guerra, se ainda houver necessidade depois disso Viagem no final da noite E morte de crédito Celine enfatiza a abordagem libertária, desleixada e heteronormativa do escritor para a arte de contar histórias. O ataque de Dynamite aos bons costumes, em busca da “mensagem positiva”, conseguiu se manter nas fileiras dos círculos literários mesmo entre os mais desobedientes culturalmente. Celine não olha ninguém nos olhos e ninguém quer ser julgado.

Seus escritos, especialmente em guerra, é um redemoinho brilhante de esquizofrenia hipnótica em seu falo, seus impulsos mais ferozes e profundos, na vergonha dos outros em relação ao sexo. “Eu costumava perguntar-lhes o seu ciclo menstrual.” “Ele não deslizou a mão sob minhas bolas e sim, eu esperava isso“Bem, ele provou a porra (…) puxou um monte.” Um comentário reflexivo, sem autocensura, proferido pelo protagonista Ferdinand com natural alegria (em certos momentos ele lembra a linguagem usada em algumas comédias eróticas negras pornô dos anos 1970 e 1980) em sua jornada libertadora para recuperar forças, mas acima de tudo para escapar da loucura fingida possível das hipotéticas acusações de deserção ou, pior ainda, de automutilação que levariam a uma corte marcial. guerra é outro exemplo do que significava fazer literatura cem anos atrás (mas depois essa tendência continuou pelo menos até os anos 1970) de maneira anárquica de um homem só, sem trazer à tona os problemas do marketing ético, os chavões aceitos pelo bom mercado e os justos que o governam. Então, se quisermos corar na frente de Guerra empalidece Bastogne di Brizzi (E não precisava anotar, mas nosso enricon quanto eu li Selene só Deus sabe), mas em alguns lugares até rangido jovem Holden.