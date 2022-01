“Onde está o bebê recém-nascido?” A resposta é aplauso

Belen Rodriguez Ela está passando alguns dias de férias com sua melhor amiga Patricia Griffini. As duas mulheres se dirigiram para o outro lado do globo e pousaram em Punta del Estedestino turístico, Uruguai. Para uma showgirl, é um momento de separação dela bom ritmoLonge de tudo e de todos. mesmo de seus filhos, SantiagoQuem esta com meu pai Stefano Di Martino, e até a Lua e de volta, Deitado nos braços do meu pai Antonino Spinalbes. Sobre este último: Beilin terminou seu relacionamento com ele. O murmúrio esclarecido de que a escolha final de dizer basta foi feita por Rodriguez e ele teria chegado alguns dias antes do Natal. Na origem da despedida haverá um mal-entendido no personagem. Mas voltando às férias no Uruguai …

Patrizia e Belen atualizam seus fãs diariamente sobre sua viagem à América do Sul. Em uma das postagens mais recentes, para variar, houve uma enxurrada de comentários. Alguns apoiam, outros são críticos. Por causa da culpa, a modelo perdeu a coragem. Para trazer o assunto à tona, um usuário perguntou sarcasticamente onde ela o deixou menina Luna Marrow nasceu em julho passado. “Boa noite para você. Mas me diga, onde nasceu o bebê (uma menina, Ed)?”, seguidor de pegadinha. Daí a resposta inflamada e os aplausos de Rodriguez: “Em vez disso, seu cérebro?”.

Como mencionado anteriormente, Luna Marrow está atualmente com seu pai, Spinalbes, que trouxe a criança com ele para La Spezia, sua cidade natal e onde sua família mora. Desde que a relação com Belen se evaporou, Antonino costuma parar na cidade de Ligúria, voltando-se para os sentimentos mais íntimos.

A outra ex-showgirl Stefano Di Martino, da revista Chi, na última edição das bancas, sussurro que ele gastou aniversário com sua ex-esposa. O alistamento que enlouqueceu os mexericos e deu vida às condenações de um casal nostálgico que não parava de alimentar a esperança de que o capitão da Campânia e modelo argentino um dia se reconciliasse. Por outro lado, os caminhos do amor não acabam .. quem sabe!