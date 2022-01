Cazaquistão, uma crise por causa dos bitcoins. Que agora também ameaça o Irã e Kosovo – Corriere.it

A partir de Claudio Del Frit

No país que foi atingido por tumultos de rua, 88.000 empresas que lidam com criptomoedas mudaram-se em poucos meses. Em todo o mundo, essas atividades requerem um consumo de energia igual ao de toda a Polônia.

violento Motins de rua que varreram o Cazaquistão Este resultado decorreu principalmente do aumento dos preços do GLP e da Gasolina, que impactou todos os preços ao consumidor. Mas por trás disso fogo (inflado e ordem geral) Há uma razão distante: dezenas desembarcaram no país da ex-União Soviética Milhares de empresas lidaram com criptomoeda. Na verdade, as atividades do Bitcoin têm um impacto muito grande na energia e isso pode ter contribuído para o aumento dos preços dos hidrocarbonetos, que o governo do Cazaquistão liberalizou em 2022. Outros países enfrentam problemas semelhantes: Kosovo e Irã, Por exemplo, eles suspenderam todas as transações de bitcoin como resultado de queda de energia ativo. Problemas com a rede elétrica – novamente para mineração de criptomoedas – também foram relatados em Diferentes regiões da China.

Ao longo de 2021, segundo cálculo do Financial Times, Quase 88.000 empresas de comércio de Bitcoin e Ethereum se mudaram para o CazaquistãoPrincipalmente da China, devido aos menores custos de energia. O transporte massivo causou um aumento 8% de demanda de energia iEm geral, a rede de distribuição do país entrou em crise, causando frequentes interrupções. O governo tentou intervir impondo impostos sobre as atividades de empresas que exploram criptomoedas, e algumas delas estão Acusado de trabalhar ilegalmente. Por outro lado, a forte demanda por quilowatts levou ao aumento dos preços dos hidrocarbonetos, resultando em redemoinho de violência Ele explodiu no início deste ano nas principais cidades do Cazaquistão.

mas por que As transações de Bitcoin têm um grande impacto nas contas de eletricidade nos países? Para extrair os bitcoins que existem no mercado, é necessário operar muitos computadores Eles estão constantemente desenvolvendo algoritmos complexos. Muitos cálculos são necessários, o que gera atividades que consomem muita energia. A empresa que lida com moeda virtual agora é um grande armazém no qual trabalham ao mesmo tempo Centenas de computadores e muitos ventiladores que precisam esfriar . Um estudo do Alternative Finance CenterUniversidade de Cambridge Calculei que o mundo do bitcoin requer 121 TWh de consumo por ano, Equivale às necessidades de energia de países como Polônia ou Argentina. A Agência Internacional de Energia, por sua vez, calcula que tudo isso envolve produção 36 milhões de toneladas de dióxido de carbono, onde as redes são frequentemente alimentadas por usinas de carvão ou gás.

A partir de 8 de janeiro de 2022, o valor do Bitcoin é calculado logo abaixo disso € 37.000 Mas o futuro deste sistema de pagamento está em questão por causa dele pouca transparência, você quer igualmente má sustentabilidade ambiental. Conforme mencionado, o Cazaquistão não está sozinho neste problema. lá China Percebi isso há muito tempo: as quedas de energia que algumas regiões experimentaram em 2021 foram causadas precisamente por atividades de mineração de criptomoedas; É por esse motivo que muitas empresas se mudaram para o vizinho Cazaquistão. Pelo mesmo motivo de sair Desde junho de 2021 também o Irã Ele disse para parar a atividade das fábricas de bitcoin, e o exemplo foi Foi seguido há três dias por Kosovo, o primeiro país europeuQue por sua vez sofre com constantes quedas de energia.