Covid, pico de mortes na Grã-Bretanha: 313 em 24 horas. Mais de 150 mil mortes desde o início da epidemia

LONDRES, 8 de janeiro de 2022 – Grã Bretanha 146.390 lesões em 24 horas 313 mortos (O número que faz com que a cota seja excedida 150 mil mortos desde o início da pandemia). Dados que são “um saudações incríveis“Para o país, como enfatizou o Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson. “Cada um desses – acrescentou Pogo – é uma perda profunda para famílias, amigos e comunidades, e meus pensamentos e condolências a eles.”

Itália, boletim da Covid de 8 de janeiro: um novo salto no tratamento hospitalar

Voltando aos números, um total de 1.227.000 foram positivos no país na semana passada, um aumento de 10,6% em relação à semana anterior. O Reino Unido é o sétimo país do mundo a ultrapassar 150 mil, atrás apenas dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, México e Peru. De acordo com dados do British Office for National Statistics, as mortes relacionadas à epidemia são de 174.000. Em seguida, o presidente de Downing Street exortou os residentes a fazê-lo tome a vacinaEle afirmou: “A saída desta epidemia é que todos possam obter Lembrar Ou a primeira e a segunda dose, se ainda não o fizeram. “Gostaria de agradecer a todos no Serviço Nacional de Saúde – concluiu o Primeiro-Ministro britânico – e a todos os voluntários que se apresentaram para ajudar no programa de vacinação do nosso país”.

Covid, a variante “Deltacron” em Chipre: uma combinação de Delta e Omicron

Ícone de enfermeira à vista de todos sem fax. “Tente ser influente”

Enquanto isso, registra o Nordeste e Noroeste da Inglaterra Taxas ‘alarmantes’ para a variante Omicron.Mike Tildesley, professor da University of Warwick e membro do Pandemic Influenza Modeling Scientific Group, disse ao The Guardian. Por outro lado, o especialista explica que há uma desaceleração na disseminação do Omicron a Londres. “O tratamento hospitalar também é preocupante”, acrescentou ele, observando que o aumento recente pode criar a Covid. ‘Endêmico e, portanto, menos perigoso’.