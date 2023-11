Israel, caça F-35I Adir (Grande) abate míssil de cruzeiro lançado por rebeldes Houthi do Iêmen Primeiro sucesso no Voo de Iluminação II

Um caça israelense F-35 derruba um míssil disparado por rebeldes Houthi do Iêmen. Na ausência de qualquer negação, este é o primeiro sucesso da aeronave americana contra um alvo em voo, porque até agora esta aeronave muito instável, com a sua longa duração de voo, apenas registou missões concluídas contra alvos no solo. Como sempre, as guerras, neste caso o décimo conflito entre Israel e os palestinianos, permitem-nos verificar a eficácia daquilo que os projectistas e construtores prometeram.

E no Médio Oriente especificamente, o baptismo de fogo do americano F35 Lighting II ocorreu a partir de 2019: certamente, pelo menos oficialmente, nenhum caça Lockheed Martin deste tipo foi abatido por armas antiaéreas ou outras aeronaves. Uma aeronave de quinta geração que possui fortes características stealth, ou seja, “desaparecendo” do radar. Ao mesmo tempo, não foi registrada nenhuma derrubada de aeronaves F-35 fornecidas a várias outras forças aéreas, incluindo as forças italianas. Os duelos em voo entre caças (conflito aéreo) estão a tornar-se cada vez mais raros porque o desenvolvimento tecnológico tanto das aeronaves como dos mísseis ar-ar e dos sistemas de radar torna tais encontros próximos extremamente improváveis, e estão destinados a ocorrer a grandes distâncias entre caças. aeronave. Duelistas: O duelo termina com mísseis sendo disparados além da visão dos pilotos que, além disso, uma vez lançado um míssil ar-ar, invertem o curso para fugir de quaisquer contramedidas.