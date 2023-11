Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Paradas humanitárias e o “não” de Netanyahu aos Estados Unidos. Acusação de Gaza: “Israel atingiu uma ambulância”

• É o 28º dia de guerra: mais de 9.000 palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1.400 israelenses; 241 reféns em Gaza.

• Nasrallah, o líder do Hezbollah, disse no seu discurso público que “o 7 de Outubro foi uma acção inteiramente liderada pelos palestinianos”.

• Canal 12 de Israel: “Zelensky estará em Israel na próxima semana.”

06h19 – Funcionários da USAID pedem um cessar-fogo imediato

Centenas de funcionários da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) apelaram à Casa Branca para pressionar Israel por um cessar-fogo com o Hamas. O anúncio foi feito pela revista Foreign Policy. “A carta pede um ‘cessar-fogo imediato’ e uma ‘cessação das hostilidades’”, escreveu o jornal. Funcionários da USAID – dos quais pelo menos 360 assinaram a petição – querem que os Estados Unidos peçam a Israel que respeite o direito internacional.

05h53 – Guterres está “aterrorizado” com o ataque israelita à ambulância

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar “horrorizado” com o ataque das forças israelitas a uma ambulância, que, segundo o Hamas, fazia parte de um comboio que transportava feridos de Gaza para o Egipto. “Fiquei horrorizado com a notícia do ataque em Gaza ao comboio de ambulâncias em frente ao Hospital Al-Shifa. As imagens de corpos espalhados na rua em frente ao hospital são comoventes.” O secretário-geral da ONU sublinhou “não esquecer os ataques terroristas cometidos pelo Hamas em Israel”, mas acrescentou que “durante quase um mês, os civis em Gaza, incluindo crianças e mulheres, estiveram sitiados, privados de ajuda e foram mortos .” E expulsá-los de Gaza.” Ele continuou: “Tudo isto tem de parar.” READ Coreia do Norte, Seul: Testando o míssil mais poderoso desde 2017 - a última hora

05h50 – Forças israelenses tomam um reduto do Hamas com documentos importantes

As forças israelitas anunciaram a captura de um importante reduto do Hamas na Faixa de Gaza, onde soldados da Brigada Givati ​​também encontraram documentos que podem ser cruciais para novos passos na guerra. Um porta-voz do exército explicou isso. Segundo Israel, a instalação abrigava o quartel-general da inteligência do Hamas estacionado em Jabalia. Dentro da fortaleza, os soldados descobriram o quartel-general da inteligência do Hamas e documentos relacionados, completos com mapas detalhados, horários, meios de comunicação e detalhes pessoais sobre terroristas e líderes do Hamas. Ele acrescentou que conteúdos semelhantes foram encontrados nos corpos de terroristas presos e mortos após os ataques de 7 de outubro.

05h05 – Um jornalista do New York Times demite-se após assinar uma carta anti-guerra

Por expressar o seu apoio ao povo palestiniano e a sua oposição ao cerco israelita a Gaza, um jornalista do New York Times Magazine Jazmine Hughes Ela renunciou. A decisão foi tomada após conversa com seu editor. Nos últimos dias, o jornalista assinou uma carta de oposição à guerra entre Israel e Gaza por Escritores Contra a Guerra em Gaza, o que – segundo o New York Times – representa uma violação das políticas editoriais. “Embora eu respeite que ele tenha crenças fortes, esta foi uma clara violação da política do Times, que apoio totalmente e que é uma parte importante do nosso compromisso com a independência”, escreveu o editor do New York Times. Silverstein em e-mail para a equipe editorial. Hughes, que trabalha no Times desde 2015, não comentou a renúncia. A carta anti-Gaza também foi assinada por outros jornalistas do Los Angeles Times, Jewish Currents, Al Jazeera, Fox Media e New York Magazine. READ "Drone de ataque destruído perto de Moscou" . Últimas notícias de hoje, 26 de agosto de 2023

