Von der Leyen visita Kyiv. Zelensky: A guerra contra a Rússia não parou – o mundo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visita Kiev. A missão à capital ucraniana não foi anunciada antecipadamente por razões de segurança.

“Cada vez que venho à Ucrânia sinto uma certa tensão porque é uma zona de guerra, mas também tenho a firme convicção de que encorajo e tranquilizo a Ucrânia: estamos firmemente ao seu lado”, disse von der Leyen. No grupo de agências de redação europeia, do qual faz parte a agência noticiosa italiana ANSA, à sua chegada a Kiev. Ele acrescentou: “Tenho muitos assuntos para falar, começando pelo alargamento e pelo pedido da Ucrânia para se tornar parte da União Europeia. Falaremos também sobre o apoio financeiro e militar a Kiev e o décimo segundo pacote de sanções” contra Moscovo.

O chefe do Comité Executivo da União Europeia explicou durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que a Ucrânia fez “excelentes progressos” com o objectivo de aderir à União Europeia, “e veremos isso na próxima semana, quando a Comissão apresentar o seu relatório sobre o alargamento.” . “Quero dizer-vos o quanto admiramos as reformas que empreenderam enquanto travam uma guerra existencial”, enfatizou von der Leyen, dizendo estar “confiante” de que, ao completar as reformas, a Ucrânia pode “passar para a próxima fase de reformas.” Processo de adesão.”

Von der Leyen anunciou: “Apresentaremos uma proposta” relativa à utilização de activos soberanos russos congelados para a reconstrução da Ucrânia “antes do final do ano”. “Continuaremos a fazer a Rússia pagar o preço da sua guerra de agressão”, acrescentou, sublinhando que a proposta “se alinhará bem com os parceiros do G7” e é o resultado do “trabalho intensivo” realizado pela União Europeia com Estados-membros. Em um grupo de trabalho no mês passado.

O presidente ucraniano Zelensky disse que a guerra contra a Rússia “não parou”. Zelensky explicou: “O tempo passou e as pessoas estão cansadas hoje, mas a situação não está num beco sem saída”, sublinhando a necessidade de “proteger a população”. “Não podemos nem pensar na derrota. Não há alternativa”, acrescentou. “Este é um momento muito importante, o momento em que aguardamos a decisão política sobre a Ucrânia para iniciar as negociações de adesão à União Europeia. Esta decisão terá um papel fundamental não só na história da Ucrânia, mas na história de todos da Europa.” Ele sublinhou que, com o início das negociações, “garantiremos novas bases para o crescimento da Ucrânia e de todos os países europeus” e “garantiremos uma verdadeira segurança económica e social para o nosso país e para o povo ucraniano”.

Na próxima terça-feira, a Comissão Europeia deverá apresentar o seu tradicional pacote de alargamento, que consiste em relatórios sobre os progressos realizados pelos países que pretendem aderir à União Europeia ao longo do último ano. Estes incluem a Ucrânia, que Bruxelas reconheceu como Estado candidato em Junho de 2022, a primeira fase oficial do processo de adesão. No nosso entendimento, o executivo comunitário poderia decidir recomendar ao Conselho Europeu que prosseguisse com o início das negociações com Kiev, passando assim para a próxima fase do processo, caracterizada pelo alinhamento do sistema nacional ucraniano com a União Europeia. Um. Mas este passo deve ser acompanhado de algumas condições relacionadas com as reformas no país, especialmente no domínio do combate à corrupção e da protecção das minorias. Os Estados-Membros serão então convidados a expressar as suas opiniões por unanimidade, com a luz verde a chegar potencialmente à última cimeira da UE do ano, marcada para 14 e 15 de dezembro. Os serviços de Von der Leyen estão actualmente ocupados a concluir o relatório sobre a Ucrânia, que será o foco das conversações de hoje entre o presidente da UE e Zelensky. Nas últimas semanas e meses, observam fontes europeias, a discussão também se estendeu ao que a União Europeia deve fazer para estar pronta para acolher Kiev. Isto mostra que existe um “interesse geoestratégico” no alargamento da União Europeia porque “depois da guerra nenhum país poderia encontrar-se no meio” entre a Europa e a Rússia.

