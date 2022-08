Secretário Garland, ataque injusto à casa de Trump que ele me autorizou – América do Norte

“O juiz autorizou a busca, e a nota foi entregue ao advogado de Donald Trump que estava presente” em Mar-a-Lago. “Eu pessoalmente concordei em revistar a residência do ex-presidente”, acrescentou. E assim por diante Procurador-Geral dos EUA Merrick GarlandEm comunicado à imprensa. Em seguida, acrescenta: “Não fizemos nenhuma declaração oficial antes da inspeção, que o ex-presidente confirmou que é seu direito”, e “agentes e funcionários do Ministério da Justiça foram injustamente agredidos”.

Donald Trump Ele deixou o escritório do procurador-geral da cidade de Nova York depois de se recusar a responder perguntas da advogada Letitia James como parte de uma investigação sobre sua propriedade. O ex-presidente não respondeu às perguntas de vários jornalistas que o esperavam do lado de fora, mas cumprimentou a multidão na rua da janela de seu carro.

O ex-presidente anunciou em um memorando que não responderia perguntas “com base nos direitos garantidos pela Constituição dos EUA a todos os cidadãos” e depois criticou o procurador-geral.

“Eu não fiz nada de errado – eu declaro – e é por isso que depois de cinco anos de investigação, os governos federal, estadual e municipal, junto com notícias falsas, não encontraram nada”, diz Trump, segundo James ao lançar uma campanha Contra ele, sua família e sua comunidade. “Ele criou uma plataforma política e fez carreira atacando a mim e à minha empresa”, acrescenta Trump, falando de uma “caça às bruxas politicamente motivada”.

Está recorrendo da Quinta Emenda, que permite que você não testemunhe contra si mesmo com um advogado de Nova York. “Uma vez me perguntaram: ‘Se você é inocente, por que invocaria a Quinta Emenda?’ Agora eu sei a resposta. Quanto a isso, eles foram eliminados por uma operação do FBI dois dias antes do arquivamento. Não tenho outra escolha porque o atual governo e muitos promotores deste país perderam sua moral e ética “.

Diretor do FBI Christopher Wray, disse estar preocupado com as ameaças recebidas pelos apoiadores de Donald Trump depois que seus agentes revistaram a residência do ex-presidente na Flórida. “Não é algo que eu possa falar”, disse ele em Omaha, Nebraska, sobre o ataque dos federais, informou a ABC News. Mas ele acrescentou que “ameaças à aplicação da lei são preocupantes”. Ray, assim como o procurador-geral Merrick Garland, e os agentes que conduziram a pesquisa são alvo de críticas aos republicanos e ameaças, em alguns casos de assassinato, nas redes sociais de apoiadores de Trump.

O bilionário está sob investigação por suas empresas, pois pode ter inflado os valores de seus ativos para conseguir melhores condições financeiras. “Na cidade de Nova York esta noite. Amanhã verei o procurador-geral racista de Nova York, a fim de continuar a maior caça às bruxas da história dos EUA”, comentou o ex-presidente no Truth Social ontem à noite. “Minha grande empresa e eu estamos sob ataque de todos os lados. Banana Republic!”

Um ponto de viragem potencialmente crucial para os acontecimentos judiciais que dizem respeito a Trump, que surge num momento particularmente sensível para o empresário e ex-presidente dos Estados Unidos, após alguns dias de busca do FBI na sua residência de Mar-a-Lago em busca de documentos que Trump pode ter levado consigo depois de deixar a Casa Branca.

O ex-presidente já concordou em testemunhar no passado, mas neste caso específico ele mostrou repetidamente relutância, afirma o The New York Times, a ponto de ter conseguido adiar o arquivamento até agora considerado essencial para os resultados do processo. investigações de herança. A história do bilionário e sua família, especificamente a empresa familiar, a conhecida Trump Organization.

O FBI impediu que funcionários e advogados de Donald Trump se aproximassem e testemunhassem a “invasão de Mar-a-Lago. Todos foram convidados a deixar a propriedade”, os agentes “queriam ficar sozinhos sem uma testemunha para descobrir o que estavam fazendo. Eles levaram , ou, espero que não, apresentar provas.” Donald Trump diz isso. “Por que eles insistiram que ninguém estava presente? Não houve ataque a Obama ou Clinton, apesar de suas grandes diferenças”, acrescenta.

Entre os apoiadores e aliados de Trump, a hipótese de espionagem de Mar-a-Lago está surgindo. E aí vem a crença de que na casa do ex-presidente havia um “traidor” que teria reportado informações ao FBI, e assim estaria por trás do ataque dos agentes do FBI. Eles argumentam que o espião teria repassado ao FBI informações e evidências sobre o que realmente estava em Mar-a-Lago.

Flórida, apoiadores de Trump se reúnem do lado de fora de sua residência que foi inspecionada pelo FBI