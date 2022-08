Escrito por quatro crianças há 27 anos (que reconhecem a caligrafia)

Em 1995, quatro jovens amigos, todos com dez anos, escreveram um mensagem Em um pedaço de papel, ele decide colocá-lo em um pedaço garrafa E jogue-o no mar. Aconteceu 27 anos atrás em La Marque, Texas, perto de Galveston Bay. Em suas imaginações, os quatro acharam que seria bom se a mensagem fosse assim “Ele acabou do outro lado do mundo, ou pelo menos em algum lugar ao longo do Golfo do México“Alguém disse, Brian Standver. Se você encontrar esta mensagem, ligue para“, Eles escreveram no bilhete e deixaram meu número de telefone “Se não estivermos em casa, deixe uma mensagem na secretária eletrônica com o número.

Mais Informações

Uma mensagem numa garrafa atirada ao mar. Um jovem a encontra em Bari e grita: “Gostaria de conhecer Ettore”.

a história

“Éramos apenas um bando de crianças brincando à procura de algo divertido para fazer”, lembra Standefer, agora com 38 anos. Ele e os outros três amigos, Drew PlasicE a Travis Kasler E a Lance CasslerEles mantiveram contato ao longo dos anos e se reencontraram há um ano e meio, quando Kasler morreu de ataque cardíaco. “Estamos devastados”, explicou Standifer.

“Mensagem em uma garrafa!“, que neste caso não é a famosa canção policial de 1979, mas a frase gritada por um faxineiro voluntário no Mac McGaffey Highland Bayou Park, quando no mês passado ele notou a garrafa contendo a carta, parcialmente enterrada na lama. , a apenas três quilômetros de onde foi despejado há 27 anos. Voluntários relataram a descoberta a uma emissora de TV local, postando uma foto da mensagem no A bela página do Facebook da Comissão Keep La Marque. Standefer é conhecido por muitos moradores. “Ver minha caligrafia e os nomes dos meus amigos – ele confirmou – foi algo surreal e emocionante, especialmente desde que perdemos Travis.”

Do peixe-coelho escuro ao escorpião, preste atenção a essas quatro espécies que são mortais para os humanos nos mares italianos. Biólogo: ‘Se você os vir, por favor, denuncie’