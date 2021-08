O Talibã está se preparando para uma blitzkrieg no aeroporto? Problemas de evacuação – Libero Quotidiano

No G7, um dos principais temas de discussão certamente será a possibilidade de ampliação Prazo 31 de agosto, através do qual será impossível concluir as expulsões deAfeganistão. “É importante para o sindicato que as evacuações continuem após 31 de agosto e que a assistência humanitária possa continuar após esta data”, disseram eles de Bruxelas. No entanto, permanecer na área após o prazo pode ter consequências muito graves.

O Talibã pode de fato fechar à força o aeroporto de Cabul Se os Estados Unidos e seus aliados ficarem mais tempo do que o esperado. O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse: “O Taleban já disse que a extensão terá consequências que podem ir desde impedir as pessoas de chegar ao aeroporto até atividades militares potencialmente fechando o aeroporto. É por isso que nosso objetivo é retirar o máximo de pessoas a cada hora possível. ”

Em suma, a tensão é alta e a situação parece trágica porque nem todos que pretendem deixar Cabul até 31 de agosto parecem viáveis. Enquanto isso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos relatou relatos confiáveis ​​de graves violações em áreas controladas pelo Taleban. Entre aqueles notados “execuções sumárias” Civis e forças de segurança que depuseram as armas e restrições aos direitos das mulheres de circularem livremente.