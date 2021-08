Teremos direito canônico em casa, profecia chocante de Maria Giovanna Magli. O que acontecerá com os refugiados afegãos – Il Tempo

Americanos em Afeganistão Eles tiveram que exportação de democracia Mesmo que a linha tenha sido negada pelo próprio presidente americano Joe Biden – No final dos jogos encontraremos a Sharia na casa. para mim contracorrente, o software feito em Rete 4 por Veronica Gentili, fala de um desastre Aceitação e drama refugiados. Maria giovanna magli Ele tomou a palavra após um relatório sobre imigrantes na Itália: “Agora provavelmente vamos importar a sharia”, a lei islâmica, “porque sabemos o que pensam os ‘refugiados’ econômicos e não os refugiados políticos.”

Magley lembra que, um século atrás, o Afeganistão era “um dos países mais ‘desenvolvidos’ do Leste”,As mulheres tinham diploma universitário Eles se tornaram médicos ou professores e deram a volta ao mundo em roupas ocidentais. ”Quando os afegãos são acusados ​​de Colonialismo ocidental especialmente britânico Por causa de seu status, eles “dizem a verdade”, diz o jornalista.

Voltando aos eventos recentes, Magley lembra que Barack Obama Presidente especificamente eleito dos Estados Unidos Saia dessa guerra: “Ele anunciou a retirada, e então o fez em parte porque já havia causado problemas suficientes em todo o Oriente Médio e ele não podia escapar.”

Entre as emergências estão esses relógios com Talibã As mulheres voltaram ao poder em Cabul. “problema feminino Com muito poucas exceções É islã‘Ataca o repórter’.Inferno do Islã Talibã. Já vi situações terríveis no Irã, Iraque e até no Egito. Mas o Taleban é o pior. Nos últimos anos, o Ocidente ajudou apenas parcialmente as mulheres, mas não estou interessado neste debate sobre os refugiados porque acho que devemos evitar que o Taleban tome o poder completamente e nunca reconhecer este governo. ”