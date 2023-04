Falsas acusações sobre vitória roubada de Trump, Fox News paga indenização recorde: cerca de 800 milhões

Nova Iorque Fox News concordou em pagar mais de US$ 787 milhões em acordos para a Fox News Sistemas de votação de domínioempresa de software que se encarregou de registrar os votos em 2020, foi falsamente acusada de fraudar a eleição presidencial que deu vitória ao Joe Biden. O bilionário Rupert Murdoch, de 92 anos, prefere pagar centenas de milhões de dólares imediatamente a ver a imagem de sua rede ser demolida pelo esperado testemunho embaraçoso em tribunal.

Murdoch admite: os apresentadores da New Fox endossaram a falsa história de vitória de Trump ‘roubada’ Editado pelo conselho editorial externo

28 de fevereiro de 2023

Acordo para evitar julgamento embaraçoso

O acordo foi alcançado no último minuto, antes que um processo por difamação pudesse começar em Delaware. O pedido da Dominion é de US$ 1,6 bilhão. As sessões durariam seis semanas e seriam cobertas por toda a mídia dos Estados Unidos. Coube a todos os principais líderes do desfile no tribunal explicar seus padrões duplos: em particular, em chats, eles fizeram piadas sarcásticas sobre Donald Trump E em suas acusações infundadas, mas então eles foram ao vivo e retransmitiram para milhões de telespectadores.

(apf)

Desfile dos Ex-Trumpianos

Um deles era Tucker Carlson, o apresentador mais fanático da Fox de Trump Presidente russo Vladimir PutinE o Kremlin e tudo que fazia parte da galáxia Trump. Mas a emissora comentou em particular nos chats que “não vê a hora de parar de falar” sobre Donald Trump. Então os outros, como Laura Ingraham, considerado um dos “falcões” da imprensa americana, era um grande apoiador do empresário publicamente extravagante e, em particular, tinha certeza de que ele havia se perdido e buscado ajuda de “advogados malucos”, referindo-se a Rudolph Giuliani e Sidney Powell. A mesma coisa aconteceu com Sean Hannity, e vários administradores de rede, e o próprio Murdoch. Ninguém assumiu o crédito pela história da fraude, mas na TV foi a ordem do time para inflamar a torcida. Os telespectadores dedicados da Fox não se importam com a credibilidade da imprensa – a rede é unanimemente considerada um canal de propaganda – mas assistir aos locutores e ao próprio Murdoch desfilar todos os dias é forçado a admitir que mentiu para o público. Pode ter efeitos especialmente devastadores sobre os anunciantes.

Sem desculpas diretas

A Fox conseguiu não ter que pedir desculpas no ar e considera a mudança um sucesso. Mas ele admitiu que contou mentiras – comentou o CEO da empresa de software. João Paulos – mentiras que causaram sérios danos à minha empresa, aos nossos funcionários e aos nossos clientes. Nada poderá apagá-lo.” No entanto, o acordo alcançado com Murdoch foi descrito como “histórico” por Polos, que admitiu ter enviado informações falsas online durante semanas, entre 2020 e 2021, exagerando as alegações de fraude do presidente dos EUA. A rede conservadora disse estar “satisfeita” com o acordo. “Reconhecemos – anunciamos à rede – que as acusações contra a Dominion são falsas” e acrescentou que o acordo “reflete o compromisso da Fox com os mais altos padrões de jornalismo .” Esperamos que evitar a amargura do processo de divisão permita que o país avance.”

(apf)

Números de registro

O montante de 787,5 milhões representa um quinto da liquidez nos cofres da empresa, equivalente a cerca de quatro mil milhões. A taxa é uma das mais altas já pagas em um processo de difamação, mas mais registros podem ser escritos nos próximos meses. A Dominion ainda tem outras batalhas legais pela frente: também processou duas outras redes conservadoras, newsmax E oanE aos meus advogados de Trump em 2020, Giuliani E Powell. Os problemas de Fox não param por aí. Em fevereiro, o Tribunal de Apelações de Nova York decidiu que um segundo processo de indenização movido por outra empresa de software, Smart Maticque pediu 2,7 bilhões.