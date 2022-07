Assim, os jornais tornaram-se o censor da esquerda

Vamos fazer um experimento mental. Se houver na Casa Branca Donald Trump ao invés de Joe BidenAgora, como a mídia relatará a guerra na Ucrânia? O ex-presidente acreditava que em sua presença no poder, Presidente russo Vladimir Putin Não teve coragem de atacar, como declarou no início do conflito. Mas suponha que todas as coisas sejam iguais (a guerra está acontecendo) houve Trump e não Biden, o que vamos ver na TV hoje? O que lemos nos jornais? Vamos arriscar uma resposta, baseada em experiências passadas: em janeiro de 2020, quando um ataque aéreo dos EUA matou o general iraniano Qassem SoleimaniA mídia reagiu com um coro unânime de ansiedade e terror a uma possível “guerra mundial”, cuja responsabilidade foi atribuída ao presidente dos EUA e sua personalidade “volátil”. A mesma história foi vista em setembro de 2017, na crise dos mísseis norte-coreanos. Todas as declarações do então presidente republicano contra o ditador “Rocket Man” Kim Jong UnFoi visto como uma provocação provocativa da guerra mundial.

Se a imprensa, americana e italiana também, manteve a mesma sensibilidade e vulnerabilidade de então, hoje todas as declarações de Biden contra Putin (começando com sua definição de “assassino” em entrevista divulgada meses antes do início da a guerra) será lida como um começo “Terceira Guerra Mundial”. Então a experiência é fácil: em um mundo alternativo onde Trump estivesse na Casa Branca, a imprensa hoje seria toda pacifista, buscando a responsabilidade dos EUA pela origem do conflito, consideraria o envio de armas para a Ucrânia de forma muito provocativa e encheria as notícias. Relatórios e programas de política para entrevistas com especialistas sobre os perigos da guerra nuclear.

Por outro lado, é o que vimos nos últimos 20 anos. A única exceção foi11 de setembroUm ataque à América tão grande e tão impressionante que fez todos concordarem. Mas apenas seis meses depois, com a intervenção no Afeganistão e sobretudo com o início da crise no Iraque em 2002, começou a campanha de acusação contra os Estados Unidos quando o presidente era republicano. George W. Bush. Em 2003, com a eclosão da guerra no Iraque, a narrativa do 11 de setembro sobre a ameaça do terrorismo desapareceu magicamente, deixando espaço para a guerra mais comum contra o imperialismo. Tudo incluído: mesmo Corriere della Sera, dirigido por Ferruccio de Bortoli, quebrou uma tradição secular intervencionista e pró-ocidente que começou na Primeira Guerra Mundial, para assumir uma postura pacifista sem precedentes. Nos oito anos seguintes, todas as mortes no Iraque foram atribuídas a Bush. Supunha-se que a causa do conflito eram armas de destruição em massa que nunca foram encontradas, esquecendo os outros dois motivos: a hostilidade do regime. Saddam Hussein (um franco patrocinador do terrorismo, especialmente contra Israel) e seu fracasso em cumprir os termos do armistício de 1991. A má fé de Bush sobre armas de destruição em massa era tida como certa, mesmo que, na época, quase todos os serviços de inteligência ocidentais fossem não “comprovado” existir.

A mesma máquina não iniciou guerras Bill Clinton. Houve manifestações pacíficas, por ocasião da intervenção da OTAN no Kosovo, contra a Sérvia em 1999. Mas marginal: Michel Santoro A organização de transmissões ao vivo da Ponte de Belgrado e a oposição à Liga do Norte (na época fora de ambos os pólos) não era nem remotamente comparável ao coro pacifista que seria visto apenas quatro anos depois contra a intervenção no Iraque. No entanto, ambas as disputas foram altamente problemáticas em termos de direito internacional, uma vez que em ambos os casos não houve consenso nas Nações Unidas. A máquina pacifista não se moveu mais depois que Bush saiu de cena. Nem mesmo nos oito meses da guerra aérea na Líbia, onde até a missão da zona de exclusão aérea mudou tacitamente para a mudança de regime. Mas havia Obama na Casa Branca.

Vamos tentar um experimento mental mais difícil. Se ao menos houvesse Trump na Casa Branca em vez de Biden, foi dito campanha de vacinação? Sim, porque o plano de produção e distribuição de vacinas, velocidade de giro, traz a assinatura de Trump, não de seu sucessor democrata, que ele herdou. Aqui é difícil especular porque não existem precedentes. Mas a mídia, que acusou Trump de não ser científico e de negação, nunca explicou por que os Estados Unidos criaram uma vacina, antes de outros países. E que já existe uma campanha de vacinação pronta, sobretudo, antes mesmo do resto do mundo. É estranho, então, que a notícia da primeira vacina, que Pfizeraos dias após a eleição, quando Trump já havia perdido.

Será que estamos sugerindo que a mídia é tendenciosa, começando com os americanos e terminando com os italianos?

Ela é jornalista em Rai Olaria Giovanna, que inadvertidamente denunciou esse fato, após a eleição de Donald Trump, em 2016: “O que vai acontecer com nós jornalistas? Nunca vimos uma imprensa tão compacta e unida contra um candidato como nesta eleição. imprensa não tem mais poder? e peso na sociedade americana?”. Aconteceu, como mostra a história a seguir, que a imprensa permaneceu unida e pressionada, nos Estados Unidos e na Europa. Não no papel de observador da democracia, mas Partido Democrata.