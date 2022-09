Saudação de Joe Biden à rainha e depois à Lancaster House e ao Palácio de Buckingham. Como Felipe e Letizia da Espanha – Corriere.it

A partir de Enrica Rodolfo

Chegou ao palácio de Joe Biden, Macron, Rei Philip e convidados da primeira recepção da era de Charles. Os hóspedes são recebidos na galeria de fotos do Palácio de Buckingham. Também estiveram presentes a Rainha Margrethe da Dinamarca, Alberto do Mónaco, Rei da Jordânia, Bothan e Lesoto. Na passada segunda-feira, a rainha Isabel II despediu-se

Londres. O presidente dos EUA, Joe Biden, em seu Cadillac blindado, chegou à Lancaster House, onde assinou o Livro de Condolências, e depois dirigiu até o Palácio de Buckingham com a primeira-dama Jill para cumprimentar o rei Charles. A primeira recepção oficial da Nova Era para Carlos III. Tendo recebido sua silenciosa homenagem ao sarcófago da rainha em Westminster Hall. Biden também foi representado pelo rei Filipe da Espanha, que prestou homenagem a Elizabeth com a rainha Letizia. Eu também estou em Londres com eles A ex-rainha Sofia com o ex-rei Juan Carlos. Isso já provocou protestos na Espanha pelos escândalos de Juan Carlos.

O presidente francês Emmanuel Macron também chegou a caminho de homenagear a rainha no Westminster Hall. Quatro grandes ônibus transportando dezenas de convidados também chegaram em direção à recepção no Palácio de Buckingham.

Bebidas e aperitivos aguardam na Galeria de Fotos do Palácio de Buckingham, famosa por sua cena de James Bond estrelada pela rainha, e depois na Sala de Estado do Palácio Real, onde o rei Charles e a nova consorte da rainha, Camilla, os aguardam. Para uma grande recepção global de proporções sem precedentes.

Reis, Rainhas e Imperadores. Começando deImperador do Japão

naruhito Em sua primeira aparição em um grande evento planetário depois de assumir o lugar de seu pai, Akihito, que abdicou em 2019 (com sua esposa)Imperatriz Masako que não participam de eventos mundiais há vinte anos). Também o Presidente da República Italiana Sérgio Mattarella Ele chegou a Londres no início da tarde de domingo e, tendo sido recebido pelo rei Carlos III, participará de uma recepção oficial antes do funeral com líderes políticos do Reino Unido e membros da família real. Eu também desembarquei em Londres Casais Macron: Presidente francês Emmanuel e a esposa dele Brigitte Ele foi ao Westminster Hall para prestar homenagem ao monarca britânico, que faleceu na quinta-feira, 8 de setembro. Não há como escapar do presidente dos Estados Unidos Joe Biden Acompanhado pela primeira-dama Jill.

E ainda é rei Filipe da Bélgica e membros da família real da Holanda: o atual rei William-Alexander com sua esposa da Argentina Maxima: Em 2018, eles foram convidados de Elizabeth II e do príncipe Charles na Clarence House. mas também A ex-rainha da Holanda Beatrix Que compartilhou muitos momentos de seu longo governo em paralelo com o período de domínio britânico

Haverá uma rainha Margarida da Dinamarca com herdeiro do trono Frederico e sua esposa, a princesa Maria: Margaret, que este ano comemora 50 anos de seu reinado, seu jubileu de ouro, sempre foi muito próxima de Elizabeth. Kate, agora princesa de Gales, visitou Copenhague na primavera como convidada de Margaret e da princesa Mary. Não se pode esquecer que Filipe, Duque de Edimburgo, nasceu Príncipe da Grécia e Dinamarca. READ Então, em quatro meses de política externa, Draghi se impôs aos populistas - Corriere.it

então o rei Carl Gustaf da Suécia com a Rainha Silvia, A plebeia entrou na corte nos anos setenta graças ao seu casamento com o rei. e rei Harald o norueguês com sua esposa Sonia.

mas também Príncipe herdeiro de Marrocos, filho do rei Mohammed VIe as Rei de Tonga com Rei do LesotoO príncipe Harry é tão apegado ao rei do Lesoto que lançou a instituição de caridade Sentabale com ele.

Haverá também Rei do Butãopor outro lado, está muito relacionado com o príncipe William, que visitou o reino budista no leste do Himalaia anos atrás com Kate.

Entre a família real Grão-Duque de Luxemburgo Henri com sua esposa Maria Theresa. E haverá o príncipe herdeiro de Liechtenstein, Alois.

Entre a família real, o funeral também verá o casal retornar ao cenário mundial Alberto II e Charlene

Mônaco (que estreou em um evento global em Gotha: Victoria’s Swedish Wedding há mais de 10 anos). O príncipe Albert escreveu a Carlos III, juntando a sua voz à da princesa: A princesa e eu desejamos todo o sucesso na liderança do Reino Unido (…). O Príncipe de Mônaco concluiu que Alberto II e Carlos III estão conectados além da tecnologia pelo conhecimento antigo com uma grande paixão pelos esforços ambientais: ambos os consideramos cruciais para o futuro do planeta.

Muitos membros da família real ainda estão no Oriente Médio: Representantes dos Emirados Árabes Unidossou O príncipe herdeiro do Bahreinpara mim Príncipe herdeiro do Kuwait para mim Sultão de BruneiE o Sultão de Omã com o Emir do Catar e o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita: um convite que gerou polêmica (para o caso Jamal Khashoggi).

E claro Rei Abdullah da Jordânia. Ligações com a Casa de Windsor e em particular com William e Kate, os novos Príncipes de Gales com o Rei Abdullah da Jordânia e Rainha Rania Eles são particularmente assertivos. A princesa de Gales quando criança viveu na Jordânia depois que seus pais trabalharam para a British Airways. READ "Com Urban, o lado negro de Angela Merkel"

Casamentos e funerais, ontem e hoje, continuam sendo o maravilhoso ponto de encontro que reúne as cidades e famílias de Göta. Este elemento destaca de imediato a complexidade do trabalho protocolar da Família Real (o motor operacional da Casa de Windsor, cerca de 700 funcionários) que está a trabalhar com o Departamento de Estado para melhor organizar este funeral.

A nova consorte da rainha, Camilla, prestou hoje homenagem a Elizabeth por esse brilho, aquela luz especial nos olhos azuis de uma figura extraordinária, destacando a dificuldade da rainha em ser uma mulher solteira: não havia mulheres ou chefes quando ele ascendeu ao trono . Você conseguiu construir seu papel.

Uma reunião de príncipes e príncipes coroados, condes, aristocracia, mas também uma reunião de família que abrirá a porta para os primos de Windsor Sempre mais perto do rei: de Duque você Tão perto na última temporada de Elisabetta, E os príncipes de KentAlém de Condes de Gloucester.

Até o membro mais irritante da família real: Como Sarah Ferguson chamou Ex-mulher do príncipe Andrew. também Conde SpencerCharles provocou uma grande controvérsia com a rainha e a Casa de Windsor após a tragédia de Diana. Mas que neto da aristocracia da rainha Elizabeth.