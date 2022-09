Major Johnny Thompson rouba a cena… e o olho

Num momento de solene luto nacional pela morte de rainha Elizabeth, os olhos mais felizes das mulheres de todo o mundo e não apenas dos súditos britânicos. Durante as várias reuniões do novo Rei Carlos III, muitos notaram uma personagem que conseguiu roubar o show, embora ela esteja sempre atrás dos protagonistas. Está localizado ao redor Jonathan Johnny Thompsonque será a nova guarda real para o novo governante.





Charles III, os problemas de saúde de Camilla: o que aconteceu e como é a nova rainha





Rei Charles, todo louco por Johnny Thompson





Johnny Thompson Ele é major do Regimento Real da Escócia e, por vários verões, incluindo o último, esteve envolvido na organização de recepções e honras militares para a rainha Elizabeth no Castelo de Balmoral. Agora, no entanto, tornou-se “quadrado” para o novo rei Carlos, e com os olhos do mundo focados no novo governante, muitos notaram. Um físico forte, um rosto claro e simétrico, olhos sedutores e o charme inevitável do uniforme: em poucos dias foi criado um verdadeiro fã-clube do pioneiro, e não apenas na Grã-Bretanha. Várias pessoas comentaram nas mídias sociais da seguinte forma: “Esses dias são muito tristes, mas ver o Major Thompson tornou tudo centenas de vezes melhor”.









Por mais triste que esta semana tenha sido, ver tanto Major Johnny Thompson tornou 100 vezes melhor 😅 pic.twitter.com/Wnh09enG5b – Bradley Mac (@mrbraddybrad) 12 de setembro de 2022















Quem é Johnny Thompson?





Apesar de pertencer ao Regimento Real da Escócia, o Major Thompson nasceu na Inglaterra, embora não muito longe da fronteira norte, para ser exato em Morpeth, Northumberland. Com a popularidade ganhando nos últimos tempos, a busca por fotos vintage também começou, como as fotos de 2018, quando a rainha Elizabeth recebeu todas as honras em Balmoral. O Major Thompson tem 39 anos, adora rugby e caminhadas, mas para a decepção de muitos fãs, ele é casado com Caroline, uma profissional de marketing de 44 anos. Eles estão casados ​​desde 2010, moram em Surrey, não muito longe de Londres e juntos têm um filho de quatro anos e dois cachorros, o labrador preto Odin e Piper.























Parece que o bombonazo do Major Johnny Thompson do Royal Scottish Regiment é o novo escudeiro de Sua Majestade o Rei, como veremos Seguido. pic.twitter.com/GzrCeIsUov – Cuántos pares (sontresbotas) 9 de setembro de 2022













