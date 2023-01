Novo ataque em Jerusalém e Israel preocupa – o mundo

Menos de 14 horas depois, Jerusalém voltou a sofrer um ataque terrorista. Um palestino de 13 anos, no bairro misto de Silwan da cidade, abriu fogo contra um grupo de israelenses em uma rua não muito longe do Muro das Lamentações e em pleno Shabat, ferindo dois deles, um pai e seu filho. Israel elevou o estado de alerta em todo o país, com mais tropas destacadas para a Cisjordânia (3 batalhões) e uma guarnição policial em espaços públicos do país. Nossa reação – disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao abrir a reunião do Conselho de Defesa em Tel Aviv – será contundente, rápida e precisa. “Vamos fechar e demolir as casas dos terroristas em um processo acelerado”, disse ele, confirmando as novas disposições. Ele concluiu dizendo: “Não queremos uma escalada, mas estamos prontos para qualquer novo cenário”. A extensão das licenças de porte de armas e a adoção de medidas mais duras contra familiares e amigos de terroristas também estão sendo discutidas. O homem-bomba é chamado esta manhã, de acordo com Kan, Muhammad Aliyat, e ele é originalmente de Silwan, e de acordo com a reconstrução da polícia, e como apareceu em um videoclipe de uma câmera de vigilância que foi publicado nas redes sociais, ele esperou, escondido entre os carros que passavam por um grupo de israelenses em uma das ruas do bairro. . Então ele levantou o revólver e abriu fogo. O grupo se dispersou e, em seguida, os dois israelenses – um deles ferido, um soldado de folga – reagiram atirando no agressor. Está sendo transplantado agora no hospital. O novo ataque, em resposta ao ataque israelense em Jenin que vitimou 9 palestinos, agrava a tensão que ainda é alta após o ataque palestino ocorrido ontem à noite, no início do sábado, que custou a vida de sete israelenses por duas vezes perto de um sinagoga em Neve. Jacob, um bairro ortodoxo a nordeste de Jerusalém. Também entre as vítimas estava um casal, Eli e Natalie Mizrahi, que saiu às ruas para socorrer os primeiros feridos, sem perceber que o detonador ainda estava funcionando. Entre os mortos estava – conforme anunciado pelo presidente Volodymyr Zelensky – uma mulher ucraniana que vivia em Israel para trabalhar. Há também um adolescente de 14 anos. O atentado provocou indignação internacional.

Moscovo apelou às partes à “máxima contenção”, enquanto a União Europeia se descreveu como “chocada com o ataque”, sublinhando, referindo-se às operações israelitas na Cisjordânia, que “a força letal só deve ser utilizada como medida de último recurso”. “. Asilo, quando não há como escapar da proteção da vida.” Nas horas seguintes ao ataque de ontem à noite, a polícia prendeu 42 pessoas, todas residentes no bairro de Al-Tur, em Jerusalém Oriental, de onde o perpetrador, Alkam Khairi (21 anos velho), vem de. Entre os detidos estavam parentes deste Hamas e a Jihad Islâmica justificou o duplo ataque a Jerusalém com os acontecimentos de Jenin, na Cisjordânia, onde 9 palestinos foram mortos em confrontos armados durante uma operação militar de combate ao terrorismo. A liderança palestina chefiada por Abu Mazen culpou Israel por “total responsabilidade pela perigosa escalada no terreno” e disse que continuaria. Implementação das decisões tomadas”, incluindo o fim da coordenação de segurança com o estado judeu. O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, à região no início da semana, alertou “o governo de ocupação contra a continuação dessa abordagem que levará a uma maior deterioração que ameaça a segurança de toda a região”. O presidente israelense, Isaac Herzog, convocou seus cidadãos a “além da oposição” para “preservar a unidade”. Os protestos contra a reforma do sistema judicial do governo de Netanyahu em Tel Aviv, Haifa, Beersheba e até em Jerusalém foram abertos com um “minuto de silêncio” em memória das vítimas dos ataques.