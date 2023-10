“Não ao cerco abrangente a Gaza.” A União Europeia questiona os planos israelitas

A oposição ao bloqueio abrangente foi decidida por ela Israel No Faixa de GazaContinuação da ajuda à Autoridade Nacional Palestiniana e uma distinção clara entre esta última e o Hamas. Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, Josep BorrellEle definiu a linha que Bruxelas deveria seguir no final do Conselho Extraordinário dos Negócios Estrangeiros. Na cimeira de emergência, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 países discutiram a crise em Israel e na região através de videoconferência, na sequência das recentes tensões que agora se transformaram num verdadeiro conflito aberto.

Posição da União Europeia

lá posição A Europa parece muito clara. Os ministros participantes na reunião condenaram os recentes ataques e apelaram à protecção dos civis e à contenção, à libertação de reféns e ao fornecimento de acesso a alimentos, água e medicamentos em Gaza, em conformidade com o direito humanitário internacional, através da abertura de corredores humanitários. .

Foi também sublinhada a importância de enfrentar as consequências dos ataques através do reforço da cooperação com intervenientes regionais e internacionais, a fim de relançar o processo de paz no Médio Oriente. Os ministros reafirmaram o direito de Israel de fazê-loDefesa pessoal“,” Em total conformidade com o Direito Internacional Humanitário Discutiram então como continuar a cooperação com a Autoridade Palestiniana e apoiar o povo palestiniano.

Palavras de Burrell

Burrell explicou que foi feita uma distinção entre agitaçãoO povo palestiniano e a Autoridade Palestiniana, sendo a primeira definida como organização terrorista e a segunda como cúmplice. “ Consideramos o Hamas uma organização terrorista, mas a Autoridade Palestiniana é outra coisa, é o nosso parceiro Explicou, acrescentando que Bruxelas não negocia com o Hamas, mas “ Apoia, negocia e coopera “Com a Autoridade Palestina.

Daí a condenação da raiva cega e aleatória na Faixa de Gaza. “ Nem todos os palestinos são terroristas. Se um Punição coletiva Tal acção contra todos os palestinianos seria injusta e improdutiva. Será contra os nossos interesses e o interesse da paz Borrell explicou, apontando que respeitar o direito internacional significa “ Não ao bloqueio de água, alimentos e eletricidade “.

Apoie a Europa

O alto funcionário da UE continuou que os europeus também estão “ Os Estados Unidos opuseram-se esmagadoramente à suspensão da sua ajuda à Autoridade Palestiniana Os ministros concordaram que a União Europeia continuará a colaborar com todas as partes e a manter o acordo Ajuda financeira e política da região. Bruxelas assegurará então o seu compromisso de longo prazo para garantir uma solução política de dois Estados.” Sobreviva a esses eventos trágicos “, concluiu o Conselho.