Em 14 de junho de 2023, o presidente russo emitiu um decreto sobre o Mar de Azov, “o mar interno da Federação Russa”. Mas ele ainda não havia sido açoitado, como Heródoto conta sobre o imperador persa

“Depois que a notícia da batalha em Maratona chegou ao rei Dario, ele já estava muito zangado com os atenienses pelo ataque a Sardes, e quanto mais a sério ele levava o assunto, mais ele tinha pressa em marchar contra a Grécia… O sucessor nomeado de Xerxes, Dario, estava se preparando para partir. Mas aconteceu que no ano seguinte a esses eventos e após a revolta do Egito, o próprio Dario morreu… (Xerxes aos nobres persas): Contra a Grécia, para vingar os atenienses … Não descansarei até ter conquistado e queimado Atenas… (Assim Mardônio elogiou este Empreendimento): Meu rei, quem se oporá a você desafiando-o militarmente, quando você comanda juntos a massa de asiáticos e toda a frota? Não creio que os gregos possam conceber tamanha audácia; mas mesmo que agora eu estivesse enganado e aqueles, por loucura, vierem lutar contra nós, saberão que somos os mais fortes do mundo na guerra… De fato , durante quatro anos inteiros Xerxes preparou as tropas e o que era necessário, e no final do quinto ano partiu. Esta foi de longe a maior gigantesca operação militar que conhecemos… Partindo de Abidos na direção deste trecho de costa , os fenícios construíram pontes de acordo com as ordens com cordas de linho branco, os egípcios com cordas de papiro. Existem sete cursos de Abydos para a costa oposta. E quando o braço do mar já estava amarrado, uma forte tempestade se levantou, e caiu sobre toda aquela obra, e a desfez. Xerxes, ao saber disso, irritou-se com o Helesponto, dando ordens para infligir-lhe trezentas chicotadas e afogar alguns troncos na água. E também ouvi dizer que ele enviou marcas com eles para selar o Helesponto. Então ele ordenou que as seguintes palavras bárbaras e insolentes fossem proferidas enquanto o açoitavam: “Aqua Proterpha, seu mestre inflige esta punição a você, porque você o feriu sem receber nenhuma ofensa dele. O rei Xerxes passará para você se goste ou não, não há ninguém para fazer oferendas a você, e isso correto: porque você é um rio lamacento e salobro. O mar mandou puni-lo dessa forma, e ele decapitou todos os que supervisionaram a construção da ponte sobre o Helesponto.”

Isso foi contado por Heródoto, depois pelas Termópilas, depois por Salamina, 480 a.C.

Em 14 de junho de 2023, Putin emitiu um decreto sobre o Mar de Azov, “o mar interno da Federação Russa”. Ele ainda não foi açoitado.