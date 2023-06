Os Estados Unidos e o Irã estão conversando sobre energia nuclear

Reator no complexo nuclear de Arak, Irã (Organização de Energia Atômica do Irã via AP, Arquivo)

O New York Times afirma: De acordo com várias autoridades dos EUA, os iranianos e os israelenses serão negociações informais entre os dois países

em artigo publicado na quarta-feira, O jornal New York Times Ele falou sobre algumas negociações cautelosas que começaram entre os Estados Unidos e o Irã para chegar a um entendimento informal sobre as atividades nucleares do Irã. O artigo é baseado em entrevistas com autoridades americanas, iranianas e israelenses que pediram para não serem identificadas. As negociações, se confirmadas, seriam particularmente relevantes: desde o fracasso do histórico acordo nuclear de 2015, que foi descartado pelo então presidente dos EUA, Donald Trump, em 2018, as relações entre os dois países pioraram a ponto de estarem sendo consideradas. preocupante.

De acordo com os funcionários entrevistados, se um acordo informal for alcançado, um acordo informal poderia incluir o Irã concordando em reduzir seus estoques de combustível nuclear, cooperar mais com as autoridades internacionais que deveriam supervisionar suas atividades nucleares, como a Agência Internacional de Energia Atômica, e A libertação de alguns prisioneiros americanos atualmente mantidos em seu território. Este último ponto é sobre o qual não se sabe muito, mas as autoridades americanas estão ouvindo desde O jornal New York Times Eles chamaram isso de “prioridade urgente”.

Em termos de redução das atividades nucleares do Irã, o acordo, que algumas autoridades israelenses descreveram como “iminente”, estipula que o Irã concorda em não enriquecer seu próprio urânio (ou seja, aumentar a quantidade de urânio-235 no total: um passo para a construção de armas) mais de 60 por cento. Isso é próximo, mas ainda menor, dos 90% necessários para construir uma arma nuclear, que é a principal preocupação dos Estados Unidos.

O Irã também concordaria em interromper os ataques contra empreiteiros dos EUA na Síria e no Iraque e vender mísseis balísticos para a Rússia, cujos militares poderiam usá-los na Ucrânia, como fez em grande parte com drones que o Irã adquiriu no último ano e meio.

Os pedidos do Irã seriam principalmente de natureza econômica: os Estados Unidos teriam sido solicitados a permitir o acesso do governo iraniano a bilhões de dólares atualmente bloqueados por sanções impostas nos últimos anos, talvez aceitando algumas restrições ao seu uso, para evitar o endurecimento das sanções. já em vigor e a introdução de novos.

Como mencionado, as negociações que acabaram de começar ainda estão em um estágio muito preliminar e se os Estados Unidos e o Irã conseguirão chegar a um acordo, ainda não se sabe. No entanto, o acordo potencial parece, por assim dizer, ir na direção do acordo de 2015, que limitou severamente as atividades do Irã em troca do alívio das sanções.

de acordo com O jornal New York Times , As primeiras conversações estavam programadas para esta primavera em Omã, um país da Península Arábica, e o possível acordo seria informal e não escrito. Algumas autoridades iranianas chamaram isso de “cessar-fogo político” e como eles falaram sobre isso é O jornal New York Times Que algumas das outras fontes entrevistadas parecem ter como objetivo, antes de tudo, acalmar as tensões entre os dois lados, criar espaço para o diálogo e usar o tempo para chegar a um acordo de forma mais estruturada no futuro. E também porque um acordo formal exigiria a aprovação do Congresso, que neste momento, também devido a tensões internas na política dos EUA, é particularmente hostil ao Irã.

Nos últimos anos, e especialmente no ano passado, vários fatores contribuíram para a deterioração das relações entre o Irã e os Estados Unidos: além do fracasso das negociações nucleares, o acúmulo de urânio enriquecido pelo Irã, bem como a guerra na Ucrânia, onde o Irã deixou claro que está do lado da Rússia, para quem vendeu armas, a repressão brutal dos protestos antigovernamentais no outono passado.

Houve sinais encorajadores dos governos de ambos os lados sobre a possibilidade de uma retomada cautelosa das atividades diplomáticas.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, a figura política e religiosa mais importante do país, disse inesperadamente apenas na quarta-feira que poderia concordar com um acordo com os países ocidentais sob certas condições e que o Irã deveria manter um certo grau de cooperação com as autoridades internacionais que supervisionam sua atividades nucleares. Por seu lado, os Estados Unidos na semana passada autorizado O incumprimento das sanções em curso para permitir ao Iraque pagar o equivalente a mais de dois mil milhões e meio de euros em dívida energética ao Irão, também neste caso com algumas restrições à utilização daqueles fundos (parece sobretudo para recursos alimentares e cuidados de saúde para cidadãos iranianos).

As atividades diplomáticas entre o Irã e os Estados Unidos foram retomadas cautelosamente no final do ano passado com algumas reuniões diplomáticas. As conversações em Amã em maio passado foram lideradas por Brett McGurk, coordenador do Conselho de Segurança Nacional para o Oriente Médio e Norte da África, e uma delegação iraniana que incluía o vice-chanceler Ali Bagheri Kani. Antes disso, o embaixador dos Estados Unidos no Irã, Robert Malley, organizou alguns encontros com Amir Saeed Iravani, representante do governo iraniano nas Nações Unidas. Estes também parecem ser sinais encorajadores: durante as negociações antes de retomar os acordos de 2015, o Irã não concordou em se encontrar diretamente com autoridades dos EUA.

