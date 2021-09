“Corpos de mulheres na vagina”. Tempestade no excedente liberal do Lancet

Às vezes, curvando-se demais para crenças de correção política e ideologia Levante-seMostrar atenção à discriminação racial e de “gênero”, em um esforço para ser “inclusivo” e respeitoso com as minorias, pode ter o efeito oposto. Acontece com a prestigiosa revista bisturi, considerada uma verdadeira bíblia secular no campo médico científico, que é relatada por telégrafo Ele foi acusado de discriminação sexual após descrever a mulher como corpos com vagina Na capa de sua última edição. tweet Os que compartilharam a primeira página da revista causaram uma onda de críticas e uma reação violenta, já que acadêmicos cancelaram suas assinaturas e médicos lançaram a frase “ desumanização “E ativistas que criticam fortemente a frase ofensiva, o que certamente não favorece a inclusão. O autor do artigo certamente não teve uma tarefa fácil: na verdade, a capa prejudica um determinado artigo intitulado” intervalos na tela E publicado no dia 1º de setembro, que analisa uma exposição sobre a história da menstruação em Museu da Vagina de Londres.

Mulheres se tornam ‘corpos vaginais’: intrusão bisturi

Na peça, o autor afirma “ Mulheres “Quatro vezes, mas também use a frase” cadáveres com vagina “Em uma ocasião, uma tentativa desajeitada de parecer inclusiva não é particularmente apreciada nem mesmo pelas próprias feministas.” Historicamente, a anatomia e a fisiologia da vagina foram negligenciadas ‘, extraído de meus editores bisturi Eles escolheram colocar a capa, gerando uma onda de controvérsia e críticas dentro e fora das redes sociais. “ Devemos apenas aceitar isso? Somos realmente apenas “corpos vaginais” para profissionais médicos? ” comentários Ativista escocês Susan Dalgty, Enquanto Calvin, Jornalista telégrafo Nasceu em Correio diário acusação bisturi Para usar uma definição não científica e ofensiva: “ Como é possível que uma das principais revistas de medicina geral do mundo não pareça saber o que é uma mulher ?! ‘Objetos com vaginas’ são ‘incrivelmente não científicos e ofensivos’ perceber no Twitter. Como o professor Jeffrey Miller ataca a revista: “ O The Lancet não tem vergonha de desumanizar a vida, respirar, pensar e perceber as mulheres como meros corpos vaginais? ” Em suma, um mau deslize de um jornal de prestígio, reconhecido como uma das publicações mais populares do mundo na área médica científica.

Exposição de menstruação em Londres