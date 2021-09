Inverno de 2021/22, Nina está aqui! Que seja o ano de neve nas planícies! Atualizações mais recentes »ILMETEO.it

Clima: inverno 2021/22, Nina está chegando! Que seja o ano de neve nas planícies! Ultimas atualizações

Inverno 2021/2022: Nina pode afetar a estação fria, mas há dúvidasFaltam apenas alguns meses para o início do inverno, mas graças à previsão sazonal e parte dela Indicadores atmosféricos, já podemos ter uma ideia geral do tempo esperado. Em particular, há um fenômeno garota, que oscila na neve e chega às planícies no dia seguinte inverno.

Vamos descobrir imediatamente o que é e rastrear o que é possível As consequências para a Itália.

não nina. Vamos começar dizendo que esse fenômeno se refere a um Temperatura de resfriamento As águas superficiais do Oceano Pacífico central e oriental Muitas vezes afetar o clima Do nosso planeta, com diferentes reflexos também em Europa e em Itália. E é exatamente isso que vem acontecendo nos últimos meses, com valores em torno de 1 ° C abaixo da média climática de referência. Esta pequena diferença leva a um Modificação da circulação atmosférica No nível planetário: Algumas regiões como Austrália, Indonésia e Filipinas apresentam aumento da precipitação, bem como regiões no extremo sul da África ou norte do Brasil. Além disso, os ventos das monções estão ficando mais fortes no sudeste da Ásia e na Índia. Por outro lado, a área entre o Brasil e a Argentina e parte dos Estados Unidos (seca e incêndios na Califórnia), na fronteira com o Golfo do México, recebe menos chuva. Além disso, com o La Niña, os ataques de frio e às vezes com neve para a Europa central e Valpadana são mais frequentes, enquanto no Mediterrâneo, os anticiclones são mais permanentes com um clima mais ameno e menos chuvas.

Previsão de inverno Europa – Itália. As consequências desta mudança climática que está ocorrendo na região do Pacífico de nosso continente ainda não estão claras e ainda existem muitas dúvidas. Se os anos de La Niña são marcados por frequentes invasões de frio desde o final de novembro com a primeira nevasca em Valpadana em Torino, Milão e Bolonha e dezembro também em Florença, com episódios de Borian provavelmente em fevereiro, as últimas previsões sazonais da prestigiosa Europa Central ( ECMWF) contraria a tendência com temperaturas que podem ser mantidas Acima da média de cerca de 1 ° C. Este tipo de superaquecimento projetado para a próxima temporada de inverno está, na verdade, em linha com a tendência climática cada vez mais evidente a partir da década de 1990 e se encaixa perfeitamente com o quadro mais amplo das mudanças climáticas e, em particular Aquecimento global ou aquecimento global O que dizer se quiser. Se assim for, isso significa que o aquecimento global compensa amplamente os efeitos do La Niña. eliminá-lo, traga mudanças Está ficando mais difícil reverter. Infelizmente.