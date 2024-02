17 por cento do tráfego global da web passa por tubos de fibra

O salto qualitativo nos ataques Houthi às economias ocidentais, especialmente às europeias, passa por cabos de comunicações subaquáticos, não mais grossos do que uma mangueira de jardim. Uma interrupção, a mais importante, é suficiente para levar ao caos a transmissão de dados entre a Índia, a China e a Europa. Pode ser uma meta ideal, fácil de alcançar e com consequências inimagináveis. Este é o medo, e também o alarme, da Associação das Empresas de Telecomunicações do Iémen leais ao governo no exílio, com base numa perturbadora publicação publicada na aplicação Telegram por elementos da milícia pró-iraniana Houthi. Ao lado de um mapa geográfico está escrito: “Aqui estão os mapas dos cabos internacionais que ligam todas as regiões do mundo através do mar. “Parece que o Iémen está numa localização estratégica, dado que as linhas de Internet que ligam continentes inteiros, não apenas países, passam por lá.” Portanto, os Houthis sabem disso. “A ameaça está relacionada com uma das infra-estruturas digitais mais importantes do mundo. ”, diz o Ministro da Informação do governo baseado em Aden, Muammar Al-Eryani – e os Houthis são um grupo terrorista, eles não conhecem limites nem fronteiras.”

Cabos

Haverá pelo menos 16 cabos submarinos nas águas do Mar Vermelho, através dos quais passará 17 por cento do tráfego da Internet de todo o mundo, e em algumas partes estendendo-se apenas 100 metros abaixo da superfície da água. Um, em particular, corre o risco de acabar ao alcance dos terroristas Houthi, o AE-1 Ásia-África-Europa, que tem um alcance de mais de 25.000 quilómetros. “Os cabos permaneceram seguros até agora graças ao relativo atraso da tecnologia Houthi, e não devido à falta de motivação”, escreveram num relatório analistas do Fórum de Segurança do Golfo. A guerra rebelde com a Arábia Saudita pelo controlo do Iémen ocorreu principalmente em terra e, como resultado, as suas forças navais não estavam particularmente avançadas. Mas a ameaça está se formando. “A situação é muito grave e muito crítica”, comenta Giovanni Ottati, conselheiro estratégico das empresas TLC em África, membro do Comité de Direcção Estratégica da Fundação E4Impact e antigo presidente da Confindustria Assafrica & Mediterraneo. “Praticamente todos os cabos submarinos que ligam a Índia e a China desde a Europa atravessam o Canal de Suez e passam pelo Mar Vermelho, passando pelo Iémen de um lado e pelo Djibuti do outro, que se tornou um ponto estratégico de comunicações. A partir daí, os cabos passam por Alexandria e Suez, no Egipto, e depois até ao Mar Mediterrâneo.” Há cabos que vão directamente da Índia e da China para a África do Sul, da Malásia e das Maurícias e depois para a costa oeste de África até Portugal e o Reino Unido. “No entanto, este cabo, Safe-Wasc, terminará a sua vida útil nos próximos dois anos. Só recentemente foram criadas alternativas: o cabo Meta-Facebook, cujo ponto de acesso se encontra em Génova. A desvantagem é que este O cabo Africa2Connect – explica Otati – também passa da Grécia ao Egipto e através do Canal de Suez e depois chega ao Quénia, à Tanzânia e à África do Sul, por isso sobe tal como os navios que circunavegam a África até ao Cabo da Boa Esperança.

alternativa

A outra alternativa é o “Equiano” do Google, que chega à Nigéria e ao Togo e segue diretamente para a Namíbia e a África do Sul. O problema é que termina aí. Portanto, há necessidade de cabos terrestres “que passem de Mombaça no Quénia e Dar es Salaam na Tanzânia, através da República Democrática do Congo, e cheguem a Angola para se reconectarem com o cabo indiano em Luanda e Lobito”. Esta será a resposta do TLC à crise do Mar Vermelho. Mas entretanto, diz Otati, “Sabotar um cabo submarino é muito fácil. Basta um pequeno submarino para ir fundo e cortar os cabos”. “Um mês se passa antes que uma intervenção de recuperação seja implementada em uma situação de guerra. Imaginemos o que poderia significar uma interrupção dos serviços de transmissão de dados com a China ou a Índia, o maior centro de assistência de software.”

reações

Ainda ontem, o secretário da Defesa britânico, Grant Shapps, reconheceu que os ataques anglo-americanos não eliminaram a capacidade ofensiva dos Houthis, cuja intenção continua a ser “continuar a obstruir a navegação no Mar Vermelho”. O Le Monde explica que a crise está a pesar fortemente sobre a Itália, que realiza 54% das suas exportações por via marítima, e 42,7% delas através do Canal de Suez. “Não seremos intimidados”, advertiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, reiterando o compromisso da Itália com a linha da frente da missão da UE no Mar Vermelho, que em breve partirá, para proteger os navios comerciais dos ataques Houthi.