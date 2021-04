O Butão vacinou 85% de sua população adulta em uma semana

No início de abril, dentro de uma semana, Butão Gerenciou Primeira dose da vacina contra o coronavírus para quase toda a população adulta, tornando-se um dos estados com maior taxa de vacinação do mundo. O Butão, um pequeno país asiático no extremo leste da cordilheira do Himalaia, cercado por três quartos da Índia e ao norte da China, recebeu as primeiras 150.000 doses da vacina Coffeeshield (o nome AstraZeneca vem junto) Fabricado na Índia pelo Serum Institute), E outras 400.000 doses em março.

No entanto, ele inicialmente decidiu não usar as doses recebidas e esperar. Ele também narroueconômicoE a O governo consultou Zhung Dratshang, uma instituição formada por monges budistas com um papel muito importante no estado: o Butão tem uma forma de budismo tibetano como religião estatal (chamada Mahayana) e o clero também desempenha um papel integral na política de escolha.

No momento da consulta, os monges disseram que as estrelas não ajudaram a iniciar a vacinação e que era melhor esperar dois meses e certificar-se de que a primeira dose fosse dada a uma mulher nascida no ano do macaco no tibetano calendário, e que sempre foi administrado por uma mulher nascida no mesmo ano.

Em seguida, as vacinações começaram às 21h30 do dia 27 de março, em meio a hinos, orações e outros rituais auspiciosos.

Desde então, a campanha de vacinação continuou rapidamente e, em 8 de abril, o Ministério da Saúde anunciou que havia dado a primeira dose da vacina a mais de 470.000 pessoas, ou cerca de 93 por cento dos elegíveis, ou cerca de 60 por centenas dos elegíveis. Toda a população do Butão e 85 por cento da população adulta. Apenas dois países deram a primeira dose a uma proporção maior da população, Seychelles e Israel, mas levou vários meses, não apenas uma semana, para fazer isso.

A campanha de vacinação no Butão tem sido tão eficaz quanto os esforços para combater a propagação da epidemia no país. Na verdade, até agora, 918 casos de coronavírus e apenas uma morte foram detectados no Butão. O governo do primeiro-ministro Lutai Chering respondeu com eficácia à epidemia desde o início, aplicando uma quarentena de 21 dias a todas as pessoas que entravam no país, mantendo as escolas abertas, mas verificando estritamente o cumprimento das restrições. Até o rei, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, teve que se isolar após fazer uma viagem oficial a Bangladesh.

Chering disse que escolher focalizar as vacinas em uma semana pode transformar uma campanha de vacinação em um evento nacional, envolver mais pessoas e superar os problemas logísticos envolvidos no armazenamento e entrega da vacina.